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Для кого и где в Беларуси откроют четыре новых бизнес-инкубатора

06.10.2018 11:17 — Разное | Партизан  
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В следующем году они появятся в городах Витебской и Могилевской областей — Барани, Глубоком, Горках и Мстиславле.

Еще в двух райцентрах — Чаусах и Кричеве — откроют учебные лаборатории для предпринимателей на базе уже действующих центров поддержки. Все учреждения будут созданы в рамках проекта «Малые города», организованного ПРООН и Минэкономики Беларуси при финподдержке РФ.

Сегодня во всех областях Беларуси работают 26 бизнес-инкубаторов и более 100 центров поддержки предпринимателей. Каждое из этих учреждений оказывает бесплатные консультации, проводит обучение и обеспечивает необходимыми ресурсами предпринимателей во время их первых шагов к открытию собственной компании. Как правило, такие организации не финансируются государством или другими инвесторами, а значит их задача — выходить на самоокупаемость.


О том, как этого добиться, с белорусами поделились представители крупнейших центров развития бизнеса из России и Эстонии на бесплатном семинаре «Лучшие практики успешных бизнес-инкубаторов и акселераторов», который накануне прошел в рамках проекта «Малые города» в минском бизнес-клубе «Имагуру».

— Стартаперы начинают по-настоящему развиваться только тогда, когда они покидают свою зону комфорта. Сделать это самостоятельно могут лишь единицы. Мы буквально заставляем начинающих бизнесменов делать вещи, за которые они сначала нас ненавидят. К примеру, нетворкинг, без которого невозможно обойтись на первых этапах создания бизнеса. Но как только они перешагивают свой барьер и начинают общаться с потенциальными партнерами, инвесторами, клиентами, их уже невозможно остановить. И это наша задача — убедить их сделать то, что поможет им достичь успеха, — говорит Артем Азевич, руководитель трекинга стартапов в Акселераторе ФРИИ, ведущей в России программы для ускоренного развития бизнеса в интернете.

Конечно, далеко не все резиденты бизнес-инкубаторов ставят перед собой цель попасть в Кремниевую долину. Однако использования инновационного подхода и современных методик поможет вывести на новый уровень организации, занимающиеся поддержкой малого бизнеса в Беларуси. По словам Марины Калиновской, руководителя проекта «Малые города», этому способствует, в первую очередь, изучение международного опыта:

— Каждый год количество бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимателей растет как в областных центрах, так и в регионах. Это происходит, в том числе, и благодаря нашему проекту. Бизнес-инкубаторы должны предлагать такие услуги и условия для развития малого бизнеса, чтобы местные предприниматели были заинтересованы в сотрудничестве с ними. Как этого добиться наши эксперты сегодня и рассказывают участникам семинара.

На двухдневном тренинге выступили спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Таллина. Выступления зарубежных гостей были посвящены особенностям сотрудничества бизнес-инкубаторов с международными фондами, крупными корпорациями, ВУЗами. Эксперты подробно рассказали о собственных методиках работы со стартапами, услугах, которые предлагают их программы предпринимателям, а также трудностях, с которыми они сталкиваются в своих странах.

Тема развития малого бизнеса становится все более востребованной и актуальной для регионов — об этом говорит большое количество предпринимателей, которые приехали на семинар из небольших городов. К слову, многие из них уже хорошо знакомы с таким форматом обучения. С начала 2018 года в Витебской и Могилевской областях было проведено более 20 бесплатных семинаров для собственников малого бизнеса по финансированию, маркетингу и франчайзингу.

 
 
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В следующем году они появятся в городах Витебской и Могилевской областей — Барани, Глубоком, Горках и Мстиславле.
 
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