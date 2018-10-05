В память о Капском БАТЭ будет играть в майках в надписью «КАА всегда с нами»

tut.by . Эта надпись посвящена памяти председателя правления клуба Анатолия Капского, умершего 22 сентября на 53-м году жизни. Футбольный клуб БАТЭ решил до конца нынешнего чемпионата играть в футболках с надписью "КАА всегда с нами", пишет. Эта надпись посвящена памяти председателя правления клуба Анатолия Капского, умершего 22 сентября на 53-м году жизни.





Впервые в футболках с такой надписью борисовские футболисты вышли на поле в матче 23-го тура чемпионата Беларуси против минского "Динамо" (игра завершилась волевой победой борисовчан со счетом 2:1).





Ранее сообщалось, что до окончания сезона-2018 футболисты будут играть с траурными повязками.