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Почему среди задержанных по громкому «делу медиков» нет бывшего министра здравоохранения?
Взятка в закупках, которая привела к завышенным наполовину и даже вдвое ценам на лекарства и медицинское оборудование. Дела фигурантов громкого коррупционного скандала уже в течение нескольких недель должны передать в суд. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, из 95 задержанных под стражей остаются 20 человек: преимущественно руководители медицинских учреждений и предприятий. Среди них не будет бывшего вице-премьера и министра здравоохранения Беларуси Василия Жарко. По крайней мере пока, утверждают в Комитете государственной безопасности.
Сергей Скребец, бывший депутат Палаты представителей, прокомментировал
«Поскольку все денежные потоки и разрешения сводятся к министерству, невозможно, чтобы министр, отвечающий и за закупки медикаментов, и за закупки медоборудования, ничего не знал. Это смешно».
Намеки на причастность Василия Жарко к коррупционным схемам Александр Лукашенко высказывал во время совещания в Орше. А уже в сентябре – лично с него спросил:
«Я вас, Жарко, предупреждал. Посмотрите, что происходит с ценообразованием. У него было на контроле это поручение. Вы мне доложили бодро после, что все у нас в порядке. Почему это произошло? Я же предупреждал, что вы отвечаете за систему».
По неофициальной информации, во время задержаний, связанных с коррупцией в медицине, Василия Жарко вызвали на допрос. Теперь же он не фигурирует в деле даже в качестве свидетеля. Виталий Цыганков, политический обозреватель радио «Свобода»:
«В медицинских кругах хорошо известно, что Жарко довольно дальний родственник Постоялко – это бывшая министр здравоохранения. А также она более известна как мать Ирины Абельской – личного врача Лукашенко и матери его младшего сына Николая Лукашенко».
Помимо этих мотивов, по словам Виталия Цыганкова, мог быть и негласный договор о том, что силовое ведомство не может возбуждать уголовного дела в отношении назначенных Лукашенко чиновников без его личного разрешения.
Задачу провести анализ цен лекарств и разобраться в причинах дороговизны Лукашенко поручил Минздраву и КГБ и получил шокирующий результат в чрезвычайно удобный момент – вскоре после обращения обычной гражданки, которая выразила недовольство высокими ценами на лекарства во время встречи с главой государства в Копыси. А потому, не несет ли снова борьба с коррупцией показательный характер? Сергей Скребец, бывший депутат Палаты представителей:
«Пока есть неизменная власть – коррупция будет только процветать. Надо с этого начинать, если говорить о борьбе с коррупцией».
По словам эксперта, для того, чтобы система государственных закупок стала прозрачной, нужно, чтобы решение о том, кто победил в тендере, принимало независимое лицо, а не тот же чиновник от Министерства здравоохранения.
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Взятка в закупках, которая привела к завышенным наполовину и даже вдвое ценам на лекарства и медицинское оборудование. Дела фигурантов громкого коррупционного...
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