Румас критикует предыдущее правительство за поддержку убыточных предприятий





«Также зарплаты поднять, наверное, врачам. Чтобы было больше желания работать, а не процветало то, что сейчас процветает».





«В тюрьму людей не сажать. Да не буду я ничего говорить».





«Если предприятие убыточное, то надо что-то придумать: или продать, или убрать с поля экономической деятельности».









В выступлении перед депутатами было сегодня и об этом. Но пока даже планы Румаса трудно оценивать, так как премьер до сих пор не имеет утвержденной программы нового правительства. Сегодня только мог поделиться ее основными постулатами. Сергей Румас, премьер-министр:





«Что касается основных точек роста, то в первую очередь это создание благоприятной бизнес-среды, прежде всего выполнение 7-го декрета, а также опережающее развитие сферы услуг, в первую очередь ІТ-сферы, строительных и транспортиртных услуг».





При этом, пожалуй, впервые публично признался: он рыночник и за равные условия между государственными и частными субъектами хозяйствования. По крайней мере, в теории. На практике – как карта ляжет, говорит свидетель сегодняшнего выступления Павлюк Быковский, журналист «DEUTSCHE WELLE»:





«Он знает, что нужно делать. Другое дело, что принятие многих решений лежит в политической плоскости, а в белорусских условиях премьер – не политическая фигура. Это также спящий орган, который может сработать тогда, когда у него появится такая возможность».





Премьер пообещал в течение двух недель предоставить детальный план работы правительства на ближайшие годы. А пока в своем выступлении сослался на решения… Всебелорусского съезда. Было много о народном благосостоянии и очередном повышение пенсий – на этот раз на 5 процентов. Стабильность в жировках и изменения в оплате транспортного налога. Из самого либерального – критика предыдущего правительства за поддержку убыточных предприятий. Сергей Румас, премьер-министр:





«Опыт показывает, что если поставить правильную систему управления на этих предприятиях с перспективы собственника, обеспечить их под реальные бизнес-планы оборотными деньгами, то тогда через несколько лет это будут совсем другие предприятия, с которыми государство будет решать что делать: продолжать развивать или привлекать профильного инвестора».





Все «за»! И только Анна Канопацкая, единственная из 106 депутатов, проголосовала против утверждения. И дело не только в нарушении Конституции при назначении Румаса на пост премьера. Анна Канопацкая, депутат Палаты представителей:





«Румас, выступая 5-7 минут, не предложил никаких конкретных шагов по выходу из сложившейся экономической ситуации, помимо лозунгов, которые в течение года и так произносит президент или которые звучат на докладах Совета Министров. Я не вижу конкретных шагов правительства по развитию экономики, по либерализации бизнеса».





А такие ожидания есть – и не только у широкой гражданской публики, но и бизнеса в целом. Быть предпринимателем в Беларуси – по-прежнему опасно, дорого и страшно. Ярослав Романчук, экономист:





«К сожалению, не было ничего такого в выступлении Румаса, чтобы было впечатление, что он имеет план управления государственным долгом. Чтобы в конце концов нам не думать, даст ли Россия нефть или нет (или по какой цене), а о том, как сделать привлекательную рыночную экономику, которая бы сама на себя зарабатывала и без нефти».





Но и трудно ожидать революций в политической ситуации, которая, в отличие от состава правительства, остается стабильной.