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Лукашенко готов раздать белорусам оружие
Об этом глава Беларуси заявил журналистам на полигоне под Ивацевичами.
Александр Лукашенко признался, что в случае войны против Беларуси государство раздаст каждой семье стрелковое оружие – пистолеты, автоматы и пулеметы, передает
Глава Беларуси добавил, что если оружия хватит, его получат все, кроме детей.
«Семь миллионов человек – семь миллионов оружия, чтобы они могли защищаться. Но для этого нужно иметь свое», – заявил Лукашенко.
5 октября на полигоне под Ивацевичами глава Беларуси заявил, что Беларуси нужно создавать самую современную армию, которая будет иметь соответствующее вооружение.
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Об этом глава Беларуси заявил журналистам на полигоне под Ивацевичами.
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