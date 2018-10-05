Лукашенко готов раздать белорусам оружие

"Белсат" . Александр Лукашенко признался, что в случае войны против Беларуси государство раздаст каждой семье стрелковое оружие – пистолеты, автоматы и пулеметы, передает





Глава Беларуси добавил, что если оружия хватит, его получат все, кроме детей.





«Семь миллионов человек – семь миллионов оружия, чтобы они могли защищаться. Но для этого нужно иметь свое», – заявил Лукашенко.





5 октября на полигоне под Ивацевичами глава Беларуси заявил, что Беларуси нужно создавать самую современную армию, которая будет иметь соответствующее вооружение.