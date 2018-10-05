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Лукашенко готов раздать белорусам оружие

06.10.2018 10:29 — Разное | Партизан  
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Об этом глава Беларуси заявил журналистам на полигоне под Ивацевичами.

Александр Лукашенко признался, что в случае войны против Беларуси государство раздаст каждой семье стрелковое оружие – пистолеты, автоматы и пулеметы, передает "Белсат".

Глава Беларуси добавил, что если оружия хватит, его получат все, кроме детей.

«Семь миллионов человек – семь миллионов оружия, чтобы они могли защищаться. Но для этого нужно иметь свое», – заявил Лукашенко.

5 октября на полигоне под Ивацевичами глава Беларуси заявил, что Беларуси нужно создавать самую современную армию, которая будет иметь соответствующее вооружение.

 
 
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Об этом глава Беларуси заявил журналистам на полигоне под Ивацевичами.
 
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