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Политзаключённый Жемчужный попросил могилевского правозащитника о срочной встрече

06.10.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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Он сообщил о проблемах секретарю общественной наблюдательной комиссии Борису Бухелю.

Основатель правозащитной организации «Платформ Инновэйшн» Михаил Жемчужный, который отбывает срок в горецкой колонии, попросил Бухеля о визите общественной наблюдательной комиссии при главном управлении юстиции Могилевского облисполкома.

По словам политзаключенного, он уже отправлял письмо Бухелю в июне 2018 года. Однако администрация колонии отказалась отправлять корреспонденцию по неизвестным причинам.

«Ваш визит необходим для решения ряда проблем при личной встрече», — коротко написал Жемчужный.

Он сообщил, что на время с 20 сентября по 20 октября его переводят в помещение камерного типа.

Борис Бухель встревожен таким сообщением политзаключенного.

— Информации мало. Отвратительно, что администрация колонии ведет свою непонятную игру и не пропускает корреспонденцию. Помочь Михаилу необходимо, однако по опыту прошлого я могу сказать, что наша общественная наблюдательная комиссия кастрирована. Нам в этом году не дали встретиться ни с Полиенко, ни с тем же Жемчужным. Будем думать с коллегами, как помочь Михаилу, — заявил Борис Бухель.

Михаил Жемчужный был приговорен к шести с половиной лет лишения свободы в 2015 году. Суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе — повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.

 
 
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Он сообщил о проблемах секретарю общественной наблюдательной комиссии Борису Бухелю.
 
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