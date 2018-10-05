«Снимаешь закат над Каменной горкой — получи разрешение у всего района». Почему владельцы дронов не участвовали в общественном обсуждении проекта новых правил

Как стало известно, 4 октября Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил в Минтранс письмо на имя замминистра Алексея Ляхновича. В нём отмечается, что общественное обсуждение не было анонсировано, а найти его «посредством соответствующих поисковых запросов» в интернете также не представлялось возможным.

Большинство заинтересованных государственных органов и организаций не ознакомилось с содержанием проекта правил, «не успело детально его изучить и подготовить соответствующие замечания и предложения», пишет председатель РСПП Александр Швец.

Также в письме говорится, что текст проекта содержит массу норм и требований к пользователям БЛА (Беспилотников. — Прим. ред.), «реализация которых вызовет затруднения, а некоторые из них — неясны вовсе».

Проект c размытыми формулировками: «Давайте конкретизируем понятие «беспилотники»

Dev.by уже постфактум обсудил проект правил с операторами беспилотников, а также активными членами Белорусской федерации беспилотной авиации.





Их основная претензия — к «размытым формулировкам», а также «отсутствию чётких рамок».





Так, Сергей Малышев отмечает, что «беспилотник — это очень общий термин, включающий в себя категорически разные типы летательных аппаратов»:









— Этот проект вообще написан будто бы для больших судов — и в этом абсурд ситуации! Эти правила кардинально усложняют, если не вообще ставят крест на использовании микробеспилотников. Разработчики начали работу с конца. Давайте сначала конкретизируем понятие «беспилотники», а затем под каждый тип создадим правила.





Его мысль поддерживает зампредседателя Белорусской федерации беспилотной авиации Глеб Бондарик. Он говорит, что сегодня «даже в игрушке есть „зачатки“ беспилотника», а значит, разделение должно проводиться по типу использования — в пределах прямой видимости или вне её.





— Покупая машину, я могу разогнаться на ней до 350 км/ч, и тем не менее, я так не делаю, поскольку знаю, какую ответственность предполагает нарушение скоростного режима вне гоночных трасс. То же самое и с беспилотником: если он взлетает не выше 100 метров, и вы сохраняете с ним визуальный контакт — вы играете по правилам использования авиамоделей.





Нужен ли курс обучения и восстановление навыков после перерыва длиной в год

Листая проект правил, Сергей Малышев останавливается на пункте 2.3.8, который требует восстановления навыков пилотирования лётного средства по годичного перерыва:





— Да, если вы пилот самолёта и год не летали — возможно, за время «простоя» вы утратили какие-то навыки, чувство судна. Их, естественно, необходимо восстановить. Но члены федерации не пилотируют большие суда, а запускают в небо квадрокоптеры, — возмущается он.





Сергей ещё раз повторяет, что перечень правил для владельцев дронов «должен быть существенно уже и понятнее», чем для пользователей БЛА весом в сотни килограммов.





Даниил Пылаев — директор магазина, в котором продаются квадрокоптеры, он считает требования в обсуждаемом документе «чрезвычайно сложными для покупателей»:





— Безусловно, рамки нужны, но правила эксплуатации дронов должны быть максимально простыми: покупатель не станет получать свидетельство пилота и проходить курс обучения. Максимум, что он сделает, — пройдёт онлайн-регистрацию.





Даниил отмечает, что и сейчас его сотрудники бесплатно проводят с клиентами пару первых полётов, учат их обращаться с техникой:









— Но если для того, чтобы запускать новую «игрушку» на даче, потребуется проходить обучающий курс стоимостью в несколько сотен долларов — пользователи в принципе не будут нигде регистрироваться. Им ничего не останется, кроме как «уйти в тень».





Пылаев добавляет, что современные дроны маркируются знаками, в том числе «14+» и «16+» — а значит, с их управлением справится даже подросток. При этом они «оборудованы таким количеством датчиков, что в лесу самостоятельно, без вмешательства пилота облетают каждую веточку».





— Эта техника настолько проста в эксплуатации, что участие пилота в управлении ею сводится к минимуму. Соответственно, курс обучения, рекомендуемый разработчиками документа, может быть заменён онлайн-тестом или одним-двумя очными уроками.





Глеб Бондарик добавляет, что такие уроки всегда проводятся с новичками, вступившими в федерацию. Он предлагает дать пользователям возможность выбирать для себя «правила игры»:





— Пусть к тем, кто летает не выше 120 метров в пределах прямой видимости с нанесённой на коптер маркировкой, применяются те же правила, что и к авиамоделям. Единственное требование, которое мы добавляем от федерации, — обязательное онлайн-тестирование. С нового года его можно будет пройти у нас на сайте.





Набор тестов, по мнению Бондарика, федерация могла бы разработать совместно с коллегами из Департамента по авиации.





Нужен ли сертификат эксплуатанта «блогеру или свадебному фотографу»

Много споров в проекте правил вызывает привязка к коммерческому использованию беспилотников: в пункте 1.2.1 говорится, что пользователь БЛА, «осуществляющий коммерческую деятельность, обязан получить сертификат эксплуатанта». В течение последних лет Глеб Бондарик говорил не единожды о «неразумности» таких привязок.





— Возможно, всё это и имеет смысл принимать в отношении серьёзных систем с большой нагрузкой, которые изначально покупаются не для развлечения. Но ведь правила касаются всех без исключения — здесь нет никаких сносок.









Сложно представить себе блогера или свадебного фотографа, который будет проходить процедуру получения сертификата эксплуатанта на дрон весом 0,5 кг, — комментирует ситуацию Бондарик. — Они ведь не получают такие же сертификаты на фотоаппараты.





Зампредседателя Белорусской федерации беспилотной авиации предлагает оставить необходимость получения сертификатов эксплуатанта для тяжёлых беспилотников, использующихся для решения промышленных задач. При этом Бондарик настаивает, что такие сертификаты должны выдаваться бесплатно, или стоить не более 1 базовой величины.





— Согласно новой редакции Воздушного кодекса, который вступит в силу 23 декабря этого года, беспилотники весом менее 7 кг не подлежат обязательной сертификации, поэтому мы не видим логики применения к ним всех этих бюрократических процедур. Это просто смешно!





Запрет на съёмку объектов собственности и людей: нужно ли обходить 20 домов ради «рассвета в деревне»

Евгений использует данные, полученные с помощью беспилотников, в работе.









— Я представляю организацию, которая, согласно этим правилам, занимается коммерческой деятельностью, однако условий для работы не вижу.





Евгений признаётся, что ему не понятно, зачем нужно было прописывать «регистрацию по желанию» для беспилотников весом от 0,5 до 25 кг:





— А что мне это даст?





— А ничего! Но ведь это ваше желание…





Также его возмущает пункт 3.9.4, запрещающий выполнять выполнять фото- и видеосъёмку людей и объектов собственности «без разрешения этих людей, а также владельцев собственности».





— Дело в том, что при выполнении съёмки в любом случае в кадр попадают какие-то объекты недвижимости. Снимаешь рассвет в деревне — это уже не менее 20 домов, а закат над Каменной горкой — десятки тысяч квартир. Мне нужно пробежаться по всем, чтобы собрать разрешения — да это бред! — присоединяется к нему Сергей Малышев.





Он считает, что автоматически этот пункт ставит крест не только на полётах в городах, но и в небольших населённых пунктах. В том числе для ведомств и организаций, которые занимаются геодезией и картографией.





Евгений поясняет, что сейчас его организация ведёт аэрофотосъёмку по согласованию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, при этом у него всегда имеется разрешение от собственника конкретного объекта. Он считает, что для организацией и ведомств такую практику следует оставить и впредь.





— А подростка-блогера, который запускает «игрушку» на даче, не стоит вынуждать собирать разрешения со всего дачного посёлка.





Евгений отмечает, что у членов федерации беспилотной авиации есть предложение — поделить территорию Беларуси на три зоны: красную, жёлтую и зелёную.





— За зелёной зоной можно закрепить самые простые правила выполнения полётов — такие как онлайн-регистрация на специальном интерактивном сайте с картой, чтобы другие пользователи знали, что ты начинаешь полёт в одной из зон в таком-то радиусе, а также регистрация в федерации, дабы иметь возможность легально использовать частоту.





Для полётов в жёлтых зонах можно прописать в правилах необходимость согласования с Генштабом, за красными — закрепить более жёсткие нормы, какие посчитают необходимым чиновники.





— Желание знать, кто запускает в небо беспилотники, а также контролировать, как он использует материалы, полученные в результате съёмки, — вполне логично. Но в данном случае чиновники перегибают палку — не стоит вводить ограничения для всех и вся, — добавляет Сергей Малышев.