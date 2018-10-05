Законодательство о туризме ждут серьезные изменения

"Экономическая газета" . О предполагаемых корректировках на круглом столе во время выставки «Турбизнес-2018» рассказал замдиректора Департамента по туризму Минспорта Виталий Грицевич, пишет





«Спусковым крючком» для принятия срочных мер послужила ситуация, сложившаяся этим летом с российской компанией «Натали Турс» – старейшим туроператором России. Многочисленные скан­далы, которые периодически вспыхивают с турфирмами в России, долгое время обходили Беларусь стороной. Но в этом году задело и нас.





«Натали Турс» вела достаточно активную деятельность не только на родине, было у нее и представительство в Минске . И когда у компании начались серьезные проблемы, которые закончились исключением ее из Федерального реестра туроператоров России и аннулированием всех заявленных туров, в том числе и приобретенных в Беларуси, в той или иной степени пострадали около тысячи белорусских граждан.





При этом отвечать за чужие грехи приходится белорусским партнерам этой компании, которые в отношениях с ней являлись турагентами. Но по белорусскому законодательству ответственность перед клиентом несет не туроператор («Натали Турс»), который виноват в срыве турпоездки, а тот, кто заключил договор с туристом, т.е. турагент. Общая сумма ком­пенсаций, которые должна выплатить «Натали Турс» в Беларуси, по некоторым оценкам, составила около полумиллиона евро. И все они тяжелым грузом легли на отечественные турагентства, многие из которых оказались на грани банкротства.





Видимо, эта печальная история послужила хорошим уроком для Минспорта, которое наконец-то взялось за разработку давно назревших изменений. В частности, по словам В. Грицевича, в новую редакцию закона «О туризме» предлагается ввести четкие определения терминов «туроператор» и «турагент», разграничив ответственность этих лиц перед клиентами. При этом турагент не будет отвечать за туроператора. «По нашему мнению, если отель или авиаперевозчик не оказал услугу, то за это должен отвечать туроператор, который формирует турпакет, а не турагент», – уверен представитель Минспорта.





Следующее предложение – ввести институт финансовой от­ветственности туроператора. Пока министерство не определилось, как она будет реализована. Мировая практика знает немало вариантов решения этой проблемы, например, через создание специальных гарантийных фондов либо путем введения страхования ответственности туроператора.





Печальный «наталитуровский» опыт подтолкнул и к введению в закон нормы, запрещающей иност­ранным туркомпаниям деятельность в Бел уси, если они не зарегистрируют в нашей стране полноценное юридическое лицо.





Планируется придать большее значение и существующему реестру субъектов туристической деятельности, который ведет Мин­спорта. В настоящее время, по словам В. Грицевича, это всего лишь справочник турфирм. А ну­жно сделать из него механизм дополнительной защиты прав туристов, исключая из реестра те турфирмы, которые грубо нарушают законодательство.





Предполагается внести и изменения, затрагивающие деятельность экскурсоводов и гидов, с целью защиты нашего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны неаттестованных лиц, в том числе иностранцев.





В то же время не можем не напомнить, что 17 августа т.г. во время другого круглого стола, организованного агентством «БелТА», тот же представитель Минспорта озвучивал и более серьезные меры, которые планировалось включить в законодательство. В частности, введение института обязательной сертификации субъектов туристической деятельности. Сейчас она является добровольной и из 978 действующих субъектов (данные на 25 сентября 2018 г.) лишь 227 захотели ее пройти.





Кроме того, тогда упоминалось и об установлении требований к минимальному уставному фонду для туроператоров. Однако сейчас об этих весьма жестких мерах В. Грицевич почему-то не упомянул, возможно, чтобы не портить организаторам выставки праздник.





Планируется, что новая редакция закона «О туризме» будет разработана в следующем году. А пока белорусским туристам придется рисковать, обращаясь к турагентам за путевками: история с «Натали Турс» доказала, что даже многолетний опыт работы на рынке туруслуг никаких гарантий не дает.





Тем временем





Как сообщило агентство БелаПАН, после прокурорской проверки против «Натали Турс» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. А уже вечером 2 октября начал работу сайт нового туроператора New Travelers – преемника «Натали Турс». Будьте осторожны.