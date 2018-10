Акции Lenovo рухнули после статьи о чипах-шпионах

Bloomberg Businessweek сообщил в четверг со ссылкой источники о том, что китайская разведка поместила чипы в оборудование, которое используют примерно 30 корпораций и многие государственные ведомства США. В результате Пекин мог получить доступ к их внутренним сетям.





Apple Inc и Amazon.com Inc опровергли изложенную в статье информацию. Super Micro Computer Inc, которая, по сообщениям Bloomberg, являлась поставщиком содержащих чипы-шпионы серверных плат, также опровергла эти данные.





В статье не говорится о причастности китайских технологических компаний к атакам.





Тем не менее акции Lenovo обвалились на 18 процентов, в то время как бумаги ZTE Corp упали на 11 процентов. По словам аналитиков и участников рынка, инвесторы опасаются, что рядовые потребители и бизнес будут неохотно покупать китайскую технологическую продукцию после скандала.





“SuperMicro не является поставщиком Lenovo в каком бы то ни было качестве. Более того, ... мы принимаем широкомасштабные меры для защиты целостности нашей цепи поставок”, - говорится в заявлении Lenovo.





ZTE отказалась от комментариев.





Министерство иностранных дел Китая не ответило на письменный запрос о комментарии. Пекин ранее отрицал обвинения в проведении кибератак против западных компаний.