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Акции Lenovo рухнули после статьи о чипах-шпионах

06.10.2018 09:53 — Разное | Партизан  
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Акции Lenovo Group Ltd и ZTE Corp рухнули в пятницу из-за волнений инвесторов о возможном падении объемов продаж после статьи Bloomberg о китайских чипах-шпионах в оборудовании американских компаний.

Bloomberg Businessweek сообщил в четверг со ссылкой источники о том, что китайская разведка поместила чипы в оборудование, которое используют примерно 30 корпораций и многие государственные ведомства США. В результате Пекин мог получить доступ к их внутренним сетям.

Apple Inc и Amazon.com Inc опровергли изложенную в статье информацию. Super Micro Computer Inc, которая, по сообщениям Bloomberg, являлась поставщиком содержащих чипы-шпионы серверных плат, также опровергла эти данные.

В статье не говорится о причастности китайских технологических компаний к атакам.

Тем не менее акции Lenovo обвалились на 18 процентов, в то время как бумаги ZTE Corp упали на 11 процентов. По словам аналитиков и участников рынка, инвесторы опасаются, что рядовые потребители и бизнес будут неохотно покупать китайскую технологическую продукцию после скандала.

“SuperMicro не является поставщиком Lenovo в каком бы то ни было качестве. Более того, ... мы принимаем широкомасштабные меры для защиты целостности нашей цепи поставок”, - говорится в заявлении Lenovo.

ZTE отказалась от комментариев.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на письменный запрос о комментарии. Пекин ранее отрицал обвинения в проведении кибератак против западных компаний.

 
 
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Акции Lenovo Group Ltd и ZTE Corp рухнули в пятницу из-за волнений инвесторов о возможном падении объемов продаж после статьи Bloomberg о китайских чипах-шпионах в оборудовании...
 
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