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Невероятный дрифт среди огромных БелАЗов

06.10.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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Такого ещё точно не было. Дрифтовый автомобиль пустили в святая святых — на территорию завода, где производятся самые большие грузовики в мире. Советуем посмотреть уникальное видео, где много дыма, драйва и эффектного дрифта.

Этот проект — белорусский ответ знаменитому Кену Блоку. Огромные индустриальные территории завода БелАЗ идеально подошли для эффектного видео. За рулем дрифтового Nissan 230SX был белорусский пилот Дмитрий Нагула.

 
 
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Дрифтовый автомобиль и огромные БелАЗы. Посмотрите уникальную джимхану на заводе, где производят самые большие грузовики в мире.
 
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