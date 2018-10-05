Невероятный дрифт среди огромных БелАЗов

Такого ещё точно не было. Дрифтовый автомобиль пустили в святая святых — на территорию завода, где производятся самые большие грузовики в мире. Советуем посмотреть уникальное видео, где много дыма, драйва и эффектного дрифта.

Этот проект — белорусский ответ знаменитому Кену Блоку. Огромные индустриальные территории завода БелАЗ идеально подошли для эффектного видео. За рулем дрифтового Nissan 230SX был белорусский пилот Дмитрий Нагула.