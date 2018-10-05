Время запасов на зиму. В агрогородках Несвижского района продолжаются ярмарки

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В среду в агрогородке Снов прошла сельскохозяйственная ярмарка, где покупатели, кроме овощей и фруктов, могли приобрести кондитерские изделия, живую рыбу, рассаду, саженцы цветов. На площадке для торговли развернули свой товар не только индивидуальные предприниматели, представители фермерского хозяйства, унитарного предприятия, но и обычные дачники, которые решили продать излишки выращенного урожая.

Например, семейная пара из Барановичей, собрав на даче в Несвижском районе хороший урожай перцев, предлагала их покупателю по 1 руб. 70 коп. На ярмарку они привезли осенние цветы хризантем и «бабьего лета» по 2 руб. за куст, а также чеснок, рассаду клубники. Планируют они выехать и на другие ярмарки. К товарам для реализации решили добавить грецкие орехи, урожай которых в этом году у них удался особенно.









Качественную продукцию своего фермерского хозяйства по доступным ценам представил М.В. Бойко. Вкусовые качества его капусты, моркови, лука, помидоров уже хорошо знают не только в Несвижском районе, но и на столичном рынке. Как раз в ближайшие выходные его овощи на одной из ярмарок ждут минчане.

Несколько лет подряд продукцию со своего приусадебного участка на Несвижчину и в близлежащие районы Гродненщины привозит житель Брестской области. К овощам (среди которых баклажаны по 1 рублю, помидоры — по 1,5 рубля, морковь, капуста и свекла) добавились семечки тыквы и орехи — по 8 рублей за 1 кг.

По традиции на районные ярмарки поставляют свою продукцию ОАО «Альба», КУП «Магазин № 3 г. Несвижа».

Как и всегда, пользовалась спросом в ярмарочный день продукция сновского мясокомбината. Недалеко от мини-рынка покупатели наведывались в фирменный магазин «Кумпячок» СПК «Агрокомбинат Снов».













— Всегда приезжаю в этот магазин, чтобы что-нибудь купить к столу. Обычно беру колбасные изделия. Вкусно, — поделился один из покупателей магазина — Сергей Николаевич Воронкович из Барановичей.

В этот день в магазине, как всегда, хорошо покупали полуфабрикаты, куриную разделку, свиной разруб, грудо-реберную часть, а также так называемую «охлажденку» — котлеты и голубцы.

Очередная ярмарка в районе прошла. Покупатели, кто на автомобиле, кто на велосипеде или коляске, предварительно приценившись, увозили сетками домой капусту и морковь, свеклу и лук.

А чтобы поднять настроение посетителям осенней ярмарки, работники местного сельского Совета и Сновского сельского центра культуры организовали мини-концерт.

Порадовал песнями и музыкой на импровизированной сцене народный ансамбль «Вяночак».

















Инна ВАСИЛЕВИЧ.