На месте маленькой церкви по улице Гастелло появится большой комплекс – Храм Христа Спасителя





На месте маленькой деревянной церкви по улице Гастелло скоро появится большой комплекс – Храм Христа Спасителя. Аналогов ему в Беларуси нет.

Идея его возведения появилась еще в начале 2000-х. Начали с малого – на пустыре в районе улиц Тухачевского и Гастелло построили ныне действующий храм в форме креста в честь Святых Страстотерпцев. За это время микрорайон заметно вырос. Уютная, но небольшая церковь уже давно не вмещает всех верующих.

Проект для первой и пока единственной в Беларуси святыни – Храма Христа Спасителя (как в Москве), уже есть. Внешний вид лидского собора будет отличаться от российского «тезки». Он полностью повторит архетиктуру центрального храма Свято-Елисаветинского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Державная», расположенный в деревне Новинки Минского района.

Будущий собор представляет собой двухуровневое сооружение. Он сможет вместить 800 человек. А вообще данная святыня является лишь центральной частью грандиозной застройки. Генеральный план предусматривает возведение здесь целого комплекса важных сооружений. Под него отведена территория площадью 1,5 га (это нынешние земли вокруг часовни плюс участок перед её центральным входом до улицы Гастелло). Здесь предусмотрено строительство епархиального управления, просторного помещения для церковной школы, культурно-религиозного центра с актовым залом и библиотекой, гостиного дома.





Старт строительству храма уже дан. Закуплены некоторые стройматериалы. Конечно, возведение святыни продвигается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Но тем не менее, по мере поступления денег делается все возможное. И хочется верить, что уже не за горами то время, когда на месте деревянной часовни появится величественный Храм Христа Спасителя, пишет газета «Принеманские вести» .