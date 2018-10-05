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Возбуждено уголовное дело. 58-летняя жительница Лиды, находясь в больнице, присвоила чужой телефон

06.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Возбуждено уголовное дело. 58-летняя жительница Лиды, находясь в больнице, присвоила чужой телефон

4 октября было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», в отношении жительницы города Лида 1960 года рождения.

27 сентября подозреваемая находилась в фойе центральной районной больницы. Там она заприметила мобильный телефон «Samsung Galaxy A3». Вместо того, что передать устройство сотрудникам учреждения здравоохранения, пенсионерка решила оставить чужое себе.

Через некоторое время владелец имущества обнаружил пропажу, но не смог найти его своими силами и решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, а украденное имущество изъято, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

 
 
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4 октября было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», в отношении жительницы города Лида 1960 года...
 
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