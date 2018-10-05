Фестиваль особых театров



Творческий коллектив «Смайл» отделения дневного пребывания для инвалидов Свислочского центра социального обслуживания населения стал участником II Международного фестиваля особых театров «Волшебный мир театра», который проходил в Волковыске 27–28 сентября.

Фестивальные дни объединили людей с инвалидностью из Польши, Минска, Мостов, Волковыска, Свислочи. Все они собрались, чтобы подарить зрителям свое творчество. Надо заметить, фестиваль дал возможность заявить о себе в различных номинациях.

Наши ребята раскрылись в двух из предложенных направлений: «Театр» и «Изобразительное искусство». Коллектив «Смайл» вышел на сцену с пантомимой «Дарю тебе сердце». Без слов артисты этого особого театра – Дмитрий Брагин, Татьяна Крылова, Антон Скибицкий и Александр Славеняк – при поддержке работников РЦКиНТ Ольги Павлючук и Елизаветы Макей передали силу человеческой доброты. Виктория Большакова из поселка Мельново презентовала на творческом фестивале свои картины – диптих «Муза моей души».

Домой ребята вернулись с диплом лауреата и многочисленными подарками от спонсоров: Свислочской районной организации РОО «Белая Русь», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Беллакт», ООО «Белкосмекс».

Наталья ТУРКО.