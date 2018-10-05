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Фестиваль особых театров
06.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Фестивальные дни объединили людей с инвалидностью из Польши, Минска, Мостов, Волковыска, Свислочи. Все они собрались, чтобы подарить зрителям свое творчество. Надо заметить, фестиваль дал возможность заявить о себе в различных номинациях.
Наталья ТУРКО.
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