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Чем живут сотрудники уголовного розыска ОВД Быховского райисполкома

06.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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О захватывающих приключениях Шерлока Холмса снята не одна художественная картина. Интерес к талантливому сыщику, с легкостью раскрывающему запутанные преступления, не проходит долгие годы. Зритель поражается его исключительному уму, тонкой интуиции и умению видеть человека насквозь. С замиранием следит за ходом расследования.

Чем живут сотрудники уголовного розыска ОВД Быховского райисполкома

 

Совсем другое дело – будни реальных сыщиков. Их работа проходит под грифом «секретно» и не доступна обывателям. В широкие массы выходит информация лишь о факте преступления и конечном итоге расследования. Чем живут быховские «холмсы» и насколько непростые дела приходится им раскрывать, рассказал начальник отделения уголовного розыска ОВД райисполкома Андрей Кудров.

– Несколько слов о вашей команде. Отделение уголовного розыска – это опытные опера с многолетним стажем или же молодые парни только со студенческой скамьи?

– Коллектив смешанный и периодически обновляющийся. В этом году наши ряды пополнили два молодых сотрудника. Вообще, понаблюдав за новичком месяца три, уже точно знаешь, можно ли с ним идти в «разведку».

На каждом из нас лежит груз ответственности – действовать нужно исключительно в рамках закона. Выложиться на максимум, чтобы добыть достаточную доказательную базу. Ведь от этого зависит исход всего расследования – удастся ли доказать вину.

Жизнь оперативника не делится на будни и выходные. Работая над делом, они не уходят домой ровно в пять, оставляя оперативно-розыскные мероприятия на завтра. Зачем давать фору преступнику?

– В порядке вещей ночные смены, засады буквально в кустах, на чердаках, – рассуждает Андрей Кудров. – Нужно, будем и сутки выслеживать злоумышленника.

У оперов нет понятия «я дома, телефон недоступен». На звонок со службы не ответить нельзя. Возможно, именно сейчас, в этот самый момент, коллеги вышли на след преступника. Без помощи им не обойтись.

Бывалых преступников, неоднократно судимых, порой легче вывести на чистую воду. Не так просто с теми, кто попался впервые. Давать признательные показания на первом же допросе они не станут: будут выкручиваться, пускать по ложному следу. Вот тут розыскникам следует проявить нестандартность мышления, «включить» чутье и даже перехитрить злоумышленника.

– С чем чаще всего сталкиваетесь?

– В статистике преступлений лидируют кражи. На первое октября возбуждено 166 уголовных дел, из них 123 – кражи. На увеличение этой цифры в какой-то степени повлияли и изменения в законодательстве. К примеру, раньше если вы взяли забытый кем-то кошелек или поцарапали чужую машину, то несли административную ответственность. Сейчас, например, присвоить потерянную вещь и никуда об этом не сообщить — значит украсть. Провести ключом по корпусу автомобиля – совершить хулиганство. А это уже статьи Уголовного кодекса.

Откровений от сотрудников отделения уголовного розыска вы не дождетесь. Все же некоторыми подробностями нашумевших за этот год дел Андрей Кудров поделился. В этой подборке вы встретите и факты, уже рассказанные на страницах «МП». Однако напомнить о резонансных преступлениях лишним не будет. Каждое раскрытое дело – большая победа правоохранителей.

В погоне за
легкой наживой

В былые времена между Москвой и Одессой была прямая телефонная правительственная связь. Часть кабеля проходила по Быховскому району. Со временем в ней отпала необходимость, поэтому было принято решение кабель демонтировать. Работы велись по автодороге МогилевГомель. Бригада, ведущая работы, быстро поняла – за медь можно выручить неплохие деньги. По завершению раскопок хитрецы, пытаясь отвести от себя подозрения, заявили о краже недостающего кабеля. Все же план их не сработал, избежать ответственности им не удалось.

На спущенных колесах

В одно утро жители деревни Годылево проснулись и обнаружили, что у их автомобилей порезаны шины. Пострадали 22 автомобиля.

Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались 54-летний и 34-летний местные жители. Шины они порезали складным ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, чтобы отвести от себя подозрения, спустил шины и на своей машине.

Украл, продал…

Проснулся утром дедушка в деревне Хутор и не увидел оставленную с вечера у дома гужевую повозку.

Оперативники шли по следам километров 7-8. Опрашивали местных жителей. Вышли в соседнюю деревню. Там стало понятно, где искать пропажу, которую похититель уже успел продать. Самого же ушлого бандита задержали.

Покушение на жизнь

В агрогородке Глухи местная жительница зашла к соседу. В доме увидела ужасающее зрелище: мужчина лежал на полу весь в крови. Когда очнулся, то ничего ей не мог пояснить.

Правоохранители выяснили, в чьей компании он накануне распивал спиртное. Нашли выброшенный окровавленный нож. На допросах компаньон потерпевшего сознался в содеянном.

Пустил по
ложному следу

В центральную районную больницу доставили мужчину с тяжкими телесными повреждениями. Сотрудникам милиции он сказал, что его избили в парке. На удивление, эта версия не подтвердилась. Тогда искалеченный мужчина изменил показания, стал утверждать, что подвергся нападению неизвестных в другом месте, доказательств чему тоже не нашлось. Быховчанин выдвинул новую версию – уверял, что пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Оперативно-розыскные мероприятия и эти сведения отмели напрочь.

Все оказалось куда проще. На самом деле, мужчина ехал домой на дизельпоезде из Могилева. Уснул и проехал свою станцию. Добраться в город решил, запрыгнув на товарный поезд. Когда понял, что товарняк, доехав до Быхова, останавливаться не собирается, спрыгнул. Так и получил множественные переломы. Его, хромающего, оперативники рассмотрели на камерах видеонаблюдения на ЖД вокзале. Были и очевидцы.

Вот так сотрудники отделения уголовного розыска распутали этот клубок лжи и недомолвок.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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О захватывающих приключениях Шерлока Холмса снята не одна художественная картина. Интерес к талантливому сыщику, с легкостью раскрывающему запутанные...
 
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