Не узнать! Как выглядели стройки школы и сада в Билево в 2015-м и как они изменились сейчас

В Билево сдвинулись с места работы на долгострое — будущей школе на улице Богатырева. Ее обещают сдать через два года. Второй «долгоиграющий» объект — садик, вот-вот на подходе, но пока власти не сообщают точную дату его сдачи.

На строительстве школы ежедневно работают более 30 сотрудников генподрядчика — стройтреста № 9, а также другие специалисты. Простоев нет, так как у строителей сейчас достаточно финансов, материалов и техники. В этом году на этот проект выделили 7 млн 140 тысяч рублей. Из них 100 тысяч — из областного бюджета, остальная сумма — из городского. Здание сдадут в эксплуатацию в 2020 году, сообщает газета «Витьбичи» со ссылкой на гендиректора УКС Витебска Михаила Мешко.

На фото: как выглядела стройплощадка будущей школы в сентябре 2015-го и сейчас, в октябре 2018-го.







В школе будет 4 этажа и 3 блока. Один из них строители уже подводят под крышу. В этой части здания установили стеклопакеты, идет отделка и монтаж электропроводки.

Напомним, стройка началась 6 лет назад, в октябре 2012 года. Но из-за финансовых проблем то и дело останавливалась.

Школа рассчитана на 1020 учащихся. Она будет в Билево-2 второй по счету. Первая, № 46, открылась 1 сентября 2010-го. Она находится тоже на улице Богатырева, недалеко от стройплощадки.

Во втором билевском долгострое — детсаде на 200 мест, не за горами новоселье. В здании идут отделочные работы, устанавливают оборудование, благоустраивают территорию, сообщил в сентябре директор ООО «ПлиссаСтрой» (генподрядчик строительства) Николай Стрик.

На фото: стройплощадка детсада в Билево-2 осенью 2015-го и современный вид здания.







На строительство детсада потратили более 5 млн рублей. Здесь будут бассейн, интерактивный класс, адаптационная группа для малышей с изолированным входом, сенсорная комната для терапии светом. Чиновники уверяют, что садик будет отличаться от других подобных учреждений в городе и даже в стране. Эту особенность пока держат в тайне — сюрприз презентуют на открытии здания.

Садик в Билево начали возводить в 2014 году. В большом микрорайоне, где живет много молодых семей с маленькими детьми, пока всего два детсада. Ранее власти Витебска сообщали , что объект сдадут в эксплуатацию в 2018 году.



А так здание садика выглядело еще год назад, в октябре 2017-го.