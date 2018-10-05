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Не узнать! Как выглядели стройки школы и сада в Билево в 2015-м и как они изменились сейчас
В Билево сдвинулись с места работы на долгострое — будущей школе на улице Богатырева. Ее обещают сдать через два года. Второй «долгоиграющий» объект — садик, вот-вот на подходе, но пока власти не сообщают точную дату его сдачи.
На строительстве школы ежедневно работают более 30 сотрудников генподрядчика — стройтреста № 9, а также другие специалисты. Простоев нет, так как у строителей сейчас достаточно финансов, материалов и техники. В этом году на этот проект выделили 7 млн 140 тысяч рублей. Из них 100 тысяч — из областного бюджета, остальная сумма — из городского. Здание сдадут в эксплуатацию в 2020 году,
На фото: как выглядела стройплощадка будущей школы в сентябре 2015-го и сейчас, в октябре 2018-го.
В школе будет 4 этажа и 3 блока. Один из них строители уже подводят под крышу. В этой части здания установили стеклопакеты, идет отделка и монтаж электропроводки.
Напомним, стройка началась 6 лет назад, в октябре 2012 года. Но из-за финансовых проблем то и дело останавливалась.
Школа рассчитана на 1020 учащихся. Она будет в Билево-2 второй по счету. Первая, № 46, открылась 1 сентября 2010-го. Она находится тоже на улице Богатырева, недалеко от стройплощадки.
Во втором билевском долгострое — детсаде на 200 мест, не за горами новоселье. В здании идут отделочные работы, устанавливают оборудование, благоустраивают территорию,
На фото: стройплощадка детсада в Билево-2 осенью 2015-го и современный вид здания.
На строительство детсада потратили более 5 млн рублей. Здесь будут бассейн, интерактивный класс, адаптационная группа для малышей с изолированным входом, сенсорная комната для терапии светом. Чиновники уверяют, что садик будет отличаться от других подобных учреждений в городе и даже в стране. Эту особенность пока держат в тайне — сюрприз презентуют на открытии здания.
Садик в Билево
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Простоев нет, так как у строителей сейчас достаточно финансов, материалов и техники.
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