Десять цитат Мэй Маск. Просто посмотрите, как выглядит эта женщина

Кажется, уже даже собаки знают, кто такой Илон Маск, но не все видели и слышали про его крутую маму Мэй Маск. Издание bigpicture.ru опубликовало большой текст-биографию о Мэй, а мы собрали из него ее лучшие цитаты о том, как правильно воспитывать детей и оставаться моделью в 69 лет.



Сначала справка: Мэй Маск уже 54 года работает моделью. Сейчас ее основная профессия – диетолог, и у нее две магистерских степени, а еще женщина называет себя любителем науки. У нее трое детей, которых она несколько лет воспитывала одна, десять внуков и собака.



Про карьеру модели 50 лет назад



«Мне приходилось хорошо учиться, чтобы доказывать, что я не глупая, ведь многие именно так привыкли думать о моделях».



Про карьеру возрастной модели сейчас



«Думаю, для женщин станет вдохновением видеть, что в 69 лет они еще могут стать звездой рекламной бьюти-кампании. Для меня возраст – это не проблема, а замечательная вещь. Вы становитесь увереннее, проще справляетесь с трудностями. Я модель своего возраста. Я не пытаюсь его скрыть, говоря, что мне 50. Скоро мне будет 70 лет, и я этим горжусь. Все только начинается».





Про жизнь с тремя маленькими детьми



«Я плакала, когда дети проливали молоко, ведь у меня не было денег, чтобы купить им еще пачку».



«Я никогда не помогала моим детям. У меня не было на это времени. Я слишком много и тяжело работала, они всего добились сами».



Про жизнь с тремя взрослыми детьми



«Кимбал (младший брат Илона Маска) приходил ко мне, чтобы обсудить бизнес с Илоном по телефону. Когда я увидела счет за телефон 800 долларов в месяц, я сказала, чтобы он бросал работу и летел в Кремниевую долину».



«В тот день мы так устали (Мэй помогала сыновьям делать презентацию для инвесторов), что потом пошли в ресторан в Пало-Альто, и я сказала: «Это последний раз, когда я плачу за наш ужин». С тех пор я действительно ни разу не платила за них».





Про подарки от Илона Маска



«Они подарили мне маленький игрушечный дом и маленькую игрушечную машинку размером со спичечный коробок и сказали: «Когда-нибудь мы купим тебе настоящие». P.S. Илон Маск подарил матери автомобиль Tesla.



Про Илона Маска



«Я была ботаником, а Илон – суперботаник. Однажды я ему сказала, что в моем классе не было никого, кто знал математику лучше меня. А он засмеялся, потому что он знал математику еще лучше меня. Надеюсь, что он перенял мои взгляды на жизнь».



«Его цель – использовать знания физики, чтобы сделать этот мир лучше. Люди думают, что им движет корыстный мотив. Но это не так. И меня очень расстраивает, когда люди говорят о сыне: «О, да он просто хочет побольше заработать». Нет, деньги для него никогда не были важны. Он просто одержим своей идеей».