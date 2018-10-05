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Десять цитат Мэй Маск. Просто посмотрите, как выглядит эта женщина

06.10.2018 12:00 — Разное | KYKY  
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Кажется, уже даже собаки знают, кто такой Илон Маск, но не все видели и слышали про его крутую маму Мэй Маск. Издание bigpicture.ru опубликовало большой текст-биографию о Мэй, а мы собрали из него ее лучшие цитаты о том, как правильно воспитывать детей и оставаться моделью в 69 лет. 

Сначала справка: Мэй Маск уже 54 года работает моделью. Сейчас ее основная профессия – диетолог, и у нее две магистерских степени, а еще женщина называет себя любителем науки. У нее трое детей, которых она несколько лет воспитывала одна, десять внуков и собака.

Про карьеру модели 50 лет назад 

«Мне приходилось хорошо учиться, чтобы доказывать, что я не глупая, ведь многие именно так привыкли думать о моделях».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)


Про карьеру возрастной модели сейчас 

«Думаю, для женщин станет вдохновением видеть, что в 69 лет они еще могут стать звездой рекламной бьюти-кампании. Для меня возраст – это не проблема, а замечательная вещь. Вы становитесь увереннее, проще справляетесь с трудностями. Я модель своего возраста. Я не пытаюсь его скрыть, говоря, что мне 50. Скоро мне будет 70 лет, и я этим горжусь. Все только начинается».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)



Про жизнь с тремя маленькими детьми 

«Я плакала, когда дети проливали молоко, ведь у меня не было денег, чтобы купить им еще пачку». 

 «Я никогда не помогала моим детям. У меня не было на это времени. Я слишком много и тяжело работала, они всего добились сами».

Про жизнь с тремя взрослыми детьми 

«Кимбал (младший брат Илона Маска) приходил ко мне, чтобы обсудить бизнес с Илоном по телефону. Когда я увидела счет за телефон 800 долларов в месяц, я сказала, чтобы он бросал работу и летел в Кремниевую долину».

«В тот день мы так устали (Мэй помогала сыновьям делать презентацию для инвесторов), что потом пошли в ресторан в Пало-Альто, и я сказала: «Это последний раз, когда я плачу за наш ужин». С тех пор я действительно ни разу не платила за них».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)



Про подарки от Илона Маска 

«Они подарили мне маленький игрушечный дом и маленькую игрушечную машинку размером со спичечный коробок и сказали: «Когда-нибудь мы купим тебе настоящие». P.S. Илон Маск подарил матери автомобиль Tesla.

Про Илона Маска  

«Я была ботаником, а Илон – суперботаник. Однажды я ему сказала, что в моем классе не было никого, кто знал математику лучше меня. А он засмеялся, потому что он знал математику еще лучше меня. Надеюсь, что он перенял мои взгляды на жизнь».

«Его цель – использовать знания физики, чтобы сделать этот мир лучше. Люди думают, что им движет корыстный мотив. Но это не так. И меня очень расстраивает, когда люди говорят о сыне: «О, да он просто хочет побольше заработать». Нет, деньги для него никогда не были важны. Он просто одержим своей идеей».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

 
 
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Кажется, уже даже собаки знают, кто такой Илон Маск, но не все видели и слышали про его крутую маму Мэй Маск. Издание bigpicture.ru опубликовало большой текст-биографию о...
 
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