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Владимира Путина пытались отравить

06.10.2018 12:26 — Разное | UDF  
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Владимир Путин
5 октября 2018 года СМИ сообщили, что Владимира Путина пытались отравить.

Ветеран американских ВМС Уильям Клайд Аллен отправил главе российского государства яд рицин в конверте.

Аллен оказался на скамье подсудимых после отправки аналогичных конвертов в Белый дом и Пентагон. По его словам, так он «хотел оставить послание». Были готовы к отправке ядовитые письма для королевы Великобритании Елизаветы II и генпрокурора США Джеффа Сешнса. Уильям Аллен ранее уже попадал на допрос в ЦРУ.

Мужчина обещал убить президента США, если агентством разведки продолжатся нарушения его конституционных прав.

 
 
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5 октября 2018 года СМИ сообщили, что Владимира Путина пытались отравить.
 
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