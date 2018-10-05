Владимира Путина пытались отравить



Владимир Путин

Ветеран американских ВМСотправил главе российского государства яд рицин в конверте.Аллен оказался на скамье подсудимых после отправки аналогичных конвертов в Белый дом и Пентагон. По его словам, так он. Были готовы к отправке ядовитые письма для королевы Великобритании Елизаветы II и генпрокурора США Джеффа Сешнса. Уильям Аллен ранее уже попадал на допрос в ЦРУ.Мужчина обещал убить президента США, если агентством разведки продолжатся нарушения его конституционных прав.