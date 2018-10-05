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Владимира Путина пытались отравить
Владимир Путин
Ветеран американских ВМС Уильям Клайд Аллен отправил главе российского государства яд рицин в конверте.
Аллен оказался на скамье подсудимых после отправки аналогичных конвертов в Белый дом и Пентагон. По его словам, так он «хотел оставить послание». Были готовы к отправке ядовитые письма для королевы Великобритании Елизаветы II и генпрокурора США Джеффа Сешнса. Уильям Аллен ранее уже попадал на допрос в ЦРУ.
Мужчина обещал убить президента США, если агентством разведки продолжатся нарушения его конституционных прав.
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5 октября 2018 года СМИ сообщили, что Владимира Путина пытались отравить.
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