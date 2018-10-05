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Лукашенко: "Мы раздадим семь миллионов пулеметов и автоматов каждому взрослому белорусу"
Фото: president.gov.by
Держать в руках автомат должен уметь каждый белорус. Для Беларуси наиболее приемлемая схема — это регулярная и компактная армия, профессиональный институт в оборонительной сфере и 7 миллионов подготовленных к бою с противников жителей страны. Об этом и заявил Александр Лукашенко:
«Пистолеты, автоматы, стрелковое оружие для нашей Беларуси. Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия — автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним — не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старики и даже женщины: 7 миллионов человек — 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться».
На полигоне прошла демонстрация лучших образцов вооружения, созданных по поручению главы государства.
Речь зашла о танковом биатлоне, где мы стали третьими, наших танкистов обошли только крупные мировые державы. Но Лукашенко, общаясь с экипажем, поправок не принимает. Говорят, что пружина подвела.
— Если бы не эта пружина, вы были бы первыми?
— Были близко к Российской Федерации.
— Насколько вы отстали?
— От Российской Федерации отстали на 2,5 минуты. Это мелочь для биатлона.
— Ну да, мелочь — две с половиной минуты!
— Абсолютная мелочь, товарищ президент.
— А китайцы?
— 42 секунды.
— То есть китайцев вы могли бы обойти?
— Китайцев мы обходили полностью по трассе до предпоследнего круга. Шли три экипажа в эстафете, чувствовали себя вообще уже уверенно, пока пружина полуавтоматики, которая не устраняется на месте…
Если бы экипаж выступал на этой модернизированной 72-ке, то результат мог быть еще лучше. Танкостроители 140-го ремонтного завода в кооперации со специалистами из «Пеленга» заметно улучшили огневую мощь техники на гусеницах. Теперь специальные технологии корректируют огонь даже с поправкой на ветер и температуру воздуха.
Т-72 — основной ударный танк сухопутных сил, стоит на вооружении многих стран мира. А после модернизации практически не уступает более дорогому Т-90. Первое — мы научились крепкую советскую технику модернизировать до уровня современного вооружения, второе — делать это качественно и быстро.
«Когда-то, лет, наверное, 15 тому назад, когда началась эта возня на Востоке, да и не только (первый раз это было тогда, когда мы стали суверенными и независимыми), нам надо было определяться с Вооруженными Силами и с армией, — рассказал Лукашенко. — Какая армия должна быть в нашем компактном среднеевропейском государстве. И мы тогда приняли решение о том, что это не 300 и не 250 тысяч — то наследство, которое нам досталось от Союза. А порядка 100 (чуть меньше) тысяч. Это первое было мое решение. Мы создали научно-исследовательские группы, которые должны были вместе с разведкой изучать современную войну. И мы должны были понять, какая будет война тогда и в будущем. И второе — нам надо было, создавая новое и реформируя уже созданные Вооруженные Силы, на марше перестраиваться. Это уже был второй раз, мы перестраивали Вооруженные Силы. Самое главное было понятно: что надо вот такое оружие, такая численность».
Говорить о том какое, сколько и кто покупает белорусское вооружение не принято. Лишь по маскировке можно догадываться, что эта техника заинтересовала страны далекой дуги. Но прежде всего надо обеспечить себя. Например, 33 таких «Каймана» скоро появятся в войсках. Они подходят и разведчикам, и подразделениям мобильных сил, и даже мотострелкам.
«Мы активно изучаем и все, что нам подходит под наши условия, под нашу структуру Вооруженных Сил, под нашу местность, под наши основы и способы ведения боевых действий, естественно, покупаем», — заявил министр обороны Андрей Равков.
Учитывая рельеф Беларуси, в нашей армии ставят на специальные подразделения и мобильные силы. Их оснащают своей техникой и вооружением. Даже коллеги по цеху ОДКБ здесь не помощники.
«Независимость в производстве и модернизации для любой страны вопрос номер один, — считает Александр Лукашенко. — Вот, к примеру, Россия. Я часто встречаюсь с президентом России: для него более важной проблемы нет. Хотя у них и так со времен Советского Союза (Россия основная база была производства нашего оружия) независимость в наследство досталась немалая. Но, тем не менее, для современного оружия они многое покупали».
«Сейчас вопрос номер один в России — уйти вообще от покупки импортного. К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзное государство, тем не менее, они на КамАЗе, как вы знаете, создают транспорт для перевозки ядерных ракет. Он мне прямо говорит: «Хорошо, сегодня в Беларуси Лукашенко, власть и прочее, мы видим и покупаем сейчас у вас. Но в перспективе мы должны быть абсолютно убеждены, особенно для ядерного оружия — это главное оружие в любой стране, особенно России — мы должны быть независимы». Вы понимаете, насколько серьезно стоит вопрос независимости в обороне страны? Поэтому мной была поставлена задача», — сказал глава государства.
Вот то, что создано по поручению президента: от легкобронированных «Кайманов» до беспилотников. Эти дроны уже наступают на пятки современной авиации.
На авиаремонтном заводе в Барановичах Су-25 оснастили новой навигационной системой.
Большая часть экспонатов — беспилотники. Их создание занимаются сразу несколько КБ. Основные создатели — Госвоенпром и Академия наук.
У каждого свои задачи: от фотографирования и передачи координат до радиоэлектронной борьбы и огневого поражения противника. Решено усилия объединить и создать универсальный аппарат.
«Мы идем по пути универсализации, — пояснил Роман Головченко, председатель Госкомвоенпрома Беларуси. — Мы не делаем отдельно разведывательный беспилотник, отдельно наблюдение, для лесников один, для МЧС — другой. Мы идем по пути универсализации: это разведывательные ударные беспилотные авиационные комплексы. Мы делаем одновременно станции борьбы с ними».
Например, этот «Квадро 1600» готов транспортировать ПЗРК. А вот у этих «Буслов» воинственный характер: разведчик передает координаты, а небольшой БПЛА-камикадзе уничтожает танк противника стоимостью до 10 миллионов долларов. Как раз про непоправимый урон и говорит глава государства.
Непоправимый урон должен стать философией всей современной мощи военного комплекса страны.
«Нам нужно то оружие, которое мы будем использовать исключительно для обороны исключительно на нашей территории для нанесения тем, кто захочет с нами воевать, неприемлемого ущерба. Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть, — сказал Лукашенко. — Но в данном случае мы посмотрели не на «Полонезы» наши, не на самолеты и прочее. Посмотрели на то, что должно быть новое — это беспилотные летательные аппараты. И посмотрели на то, что мы можем сделать модернизируя».
Наши беспилотники на высоте на всевозможных выставках в нефтеносных странах Персидского залива, а там выставляются только самые лучшие образцы. Впрочем, беспилотники сейчас мировой тренд. Они в современных конфликтах как змеи в природе: чем меньше размер, тем сильнее жалят.
Поэтому еще одно направление «оборонки» — противоядие против летающих БПЛА.
Это — «Гроза» не только в названии, но и в целом для беспилотников любых видов и типов. Обмануть и дезориентировать. Главе государства показывают специальное ружье (оно как пульт выключает аппарат).
— Сейчас беспилотник завис, будет садиться.
— То есть вы его не сбиваете, а просто сажаете.
«Берсерком» можно управлять на расстоянии в 5000 метров.
Современная война — не артиллерии и пехоты, а высокоточного и высокотехнологичного вооружения. Но главной составляющей как был, так и остается людской потенциал и в создании современного вооружения, и в его применении.
И посыл главы государства был: тренироваться надо больше. Сроки очередной проверки боеготовности уже определены.
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