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Новости «24 часа» на СТВ

«Пистолеты, автоматы, стрелковое оружие для нашей Беларуси. Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия — автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним — не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старики и даже женщины: 7 миллионов человек — 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться».

Вот то, что создано по поручению президента: от легкобронированных «Кайманов» до беспилотников. Эти дроны уже наступают на пятки современной авиации.

На авиаремонтном заводе в Барановичах Су-25 оснастили новой навигационной системой.

У каждого свои задачи: от фотографирования и передачи координат до радиоэлектронной борьбы и огневого поражения противника. Решено усилия объединить и создать универсальный аппарат.

Это — «Гроза» не только в названии, но и в целом для беспилотников любых видов и типов. Обмануть и дезориентировать. Главе государства показывают специальное ружье (оно как пульт выключает аппарат).

«Берсерком» можно управлять на расстоянии в 5000 метров.

Держать в руках автомат должен уметь каждый белорус. Для Беларуси наиболее приемлемая схема — это регулярная и компактная армия, профессиональный институт в оборонительной сфере и 7 миллионов подготовленных к бою с противников жителей страны. Об этом и заявилНа полигоне прошла демонстрация лучших образцов вооружения, созданных по поручению главы государства.Речь зашла о танковом биатлоне, где мы стали третьими, наших танкистов обошли только крупные мировые державы. Но Лукашенко, общаясь с экипажем, поправок не принимает. Говорят, что пружина подвела.— Если бы не эта пружина, вы были бы первыми?— Были близко к Российской Федерации.— Насколько вы отстали?— От Российской Федерации отстали на 2,5 минуты. Это мелочь для биатлона.— Ну да, мелочь — две с половиной минуты!— Абсолютная мелочь, товарищ президент.— А китайцы?— 42 секунды.— То есть китайцев вы могли бы обойти?— Китайцев мы обходили полностью по трассе до предпоследнего круга. Шли три экипажа в эстафете, чувствовали себя вообще уже уверенно, пока пружина полуавтоматики, которая не устраняется на месте…Если бы экипаж выступал на этой модернизированной 72-ке, то результат мог быть еще лучше. Танкостроители 140-го ремонтного завода в кооперации со специалистами из «Пеленга» заметно улучшили огневую мощь техники на гусеницах. Теперь специальные технологии корректируют огонь даже с поправкой на ветер и температуру воздуха.Т-72 — основной ударный танк сухопутных сил, стоит на вооружении многих стран мира. А после модернизации практически не уступает более дорогому Т-90. Первое — мы научились крепкую советскую технику модернизировать до уровня современного вооружения, второе — делать это качественно и быстро.рассказал Лукашенко. —Говорить о том какое, сколько и кто покупает белорусское вооружение не принято. Лишь по маскировке можно догадываться, что эта техника заинтересовала страны далекой дуги. Но прежде всего надо обеспечить себя. Например, 33 таких «Каймана» скоро появятся в войсках. Они подходят и разведчикам, и подразделениям мобильных сил, и даже мотострелкам.— заявил министр обороныУчитывая рельеф Беларуси, в нашей армии ставят на специальные подразделения и мобильные силы. Их оснащают своей техникой и вооружением. Даже коллеги по цеху ОДКБ здесь не помощники.— считает Александр Лукашенко. —— сказал глава государства.Большая часть экспонатов — беспилотники. Их создание занимаются сразу несколько КБ. Основные создатели — Госвоенпром и Академия наук.— пояснил, председатель Госкомвоенпрома Беларуси. —Например, этот «Квадро 1600» готов транспортировать ПЗРК. А вот у этих «Буслов» воинственный характер: разведчик передает координаты, а небольшой БПЛА-камикадзе уничтожает танк противника стоимостью до 10 миллионов долларов. Как раз про непоправимый урон и говорит глава государства.Непоправимый урон должен стать философией всей современной мощи военного комплекса страны.— сказал Лукашенко. —Наши беспилотники на высоте на всевозможных выставках в нефтеносных странах Персидского залива, а там выставляются только самые лучшие образцы. Впрочем, беспилотники сейчас мировой тренд. Они в современных конфликтах как змеи в природе: чем меньше размер, тем сильнее жалят.Поэтому еще одно направление «оборонки» — противоядие против летающих БПЛА.— Сейчас беспилотник завис, будет садиться.— То есть вы его не сбиваете, а просто сажаете.Современная война — не артиллерии и пехоты, а высокоточного и высокотехнологичного вооружения. Но главной составляющей как был, так и остается людской потенциал и в создании современного вооружения, и в его применении.И посыл главы государства был: тренироваться надо больше. Сроки очередной проверки боеготовности уже определены.