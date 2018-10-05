Что ни в коем случае нельзя есть на завтрак?

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Дрожжевые продукты

Йогурт

Кофе

Сахаросодержащие продукты

Цитрусовые фрукты

Груша и хурма

Чеснок

Все продукты, которые содержат дрожжи, при приеме на завтрак могут вызвать газообразование и вздутие живота, ухудшив при этом пищеварение и самочувствие на весь день.Смысл приема йогурта, помимо его вкусовых качеств, заключается в том, чтобы полезные бактерии в нем, попадая в пищеварительный тракт, способствовали лучшему перевариванию пищи. Но при приеме его на голодный желудок, он разрушится под влиянием агрессивного желудочного сока. Т.е. он не оказывает вред на организм при утреннем приеме, просто натощак принимать йогурт будет бессмысленно.Кофеин раздражает слизистую оболочку желудка, и если утром пить кофе, ничем не заедая, то развитие гастрита рано или поздно неизбежно. Также кофе воздействует и на желчный пузырь, способствуя выбросу желчи, но при этом еда не поступает в пищеварительный тракт, и выброс желчи оказывается напрасным. Поэтому ни в коем случае, не следует ограничиваться утром одной лишь чашечкой кофе. Обязательно следует позавтракать!Все сладости, в том числе и сладкие фрукты, раздражают поджелудочную железу, вызывая выброс инсулина и резкое снижение глюкозы, что добавит апатии и усталости, и будет способствовать неправомерно сменяющимся неконтролируемым чувствам голода и сытости в течение дня.Данные фрукты, за счет кислоты в них, оказывают негативнее действие на слизистую желудка. Их можно употреблять на завтрак, но лучше добавить к ним еще что-то.Эти два фрукта не стоит употреблять на завтрак из-за большого содержания трудноперевариваемых волокон, которые, снижают моторику желудочно-кишечного тракта.Данный продукт раздражает слизистую, поэтому с ним нужно аккуратно быть в утреннее время, впрочем, также как и с другими специями. Выбирайте на завтрак продукты, которые богаты белками и сложными углеводами и оказывают мягкое действие на пищеварительный тракт, а также способствуют насыщению.