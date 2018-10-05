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Что ни в коем случае нельзя есть на завтрак?

06.10.2018 11:31 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
О том, что еда на завтрак играет важную роль в жизнедеятельности человека и запускает процессы обмена веществ в организме, в этой статье мы не хотим рассказывать, поскольку считаем, что это и так уже ясно. Но многие считают, что на завтрак можно есть все, что угодно. Это не совсем так, мы хотим разобрать несколько продуктов, которые не стоит употреблять сразу же после пробуждения натощак.


Дрожжевые продукты

Все продукты, которые содержат дрожжи, при приеме на завтрак могут вызвать газообразование и вздутие живота, ухудшив при этом пищеварение и самочувствие на весь день.


Йогурт

Смысл приема йогурта, помимо его вкусовых качеств, заключается в том, чтобы полезные бактерии в нем, попадая в пищеварительный тракт, способствовали лучшему перевариванию пищи. Но при приеме его на голодный желудок, он разрушится под влиянием агрессивного желудочного сока. Т.е. он не оказывает вред на организм при утреннем приеме, просто натощак принимать йогурт будет бессмысленно.


Кофе

Кофеин раздражает слизистую оболочку желудка, и если утром пить кофе, ничем не заедая, то развитие гастрита рано или поздно неизбежно. Также кофе воздействует и на желчный пузырь, способствуя выбросу желчи, но при этом еда не поступает в пищеварительный тракт, и выброс желчи оказывается напрасным. Поэтому ни в коем случае, не следует ограничиваться утром одной лишь чашечкой кофе. Обязательно следует позавтракать!


Сахаросодержащие продукты

Все сладости, в том числе и сладкие фрукты, раздражают поджелудочную железу, вызывая выброс инсулина и резкое снижение глюкозы, что добавит апатии и усталости, и будет способствовать неправомерно сменяющимся неконтролируемым чувствам голода и сытости в течение дня.


Цитрусовые фрукты

Данные фрукты, за счет кислоты в них, оказывают негативнее действие на слизистую желудка. Их можно употреблять на завтрак, но лучше добавить к ним еще что-то.


Груша и хурма

Эти два фрукта не стоит употреблять на завтрак из-за большого содержания трудноперевариваемых волокон, которые, снижают моторику желудочно-кишечного тракта.


Чеснок

Данный продукт раздражает слизистую, поэтому с ним нужно аккуратно быть в утреннее время, впрочем, также как и с другими специями. Выбирайте на завтрак продукты, которые богаты белками и сложными углеводами и оказывают мягкое действие на пищеварительный тракт, а также способствуют насыщению.

 
 
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Все продукты, которые содержат дрожжи, при приеме на завтрак могут вызвать газообразование и вздутие живота.
 
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