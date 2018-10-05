Прокуратура рассказала об обвиняемом в убийстве двух женщин в Бобруйске

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20 июля в Бобруйске произошло двойное убийство, жертвами стали женщины 26 и 27 лет. Одна из них успела позвонить в милицию с просьбой о помощи, пока была жива. Этот звонок не спас ее, но помог задержать преступника.Обвиняемый в двойном убийстве О. ранее неоднократно совершал иные умышленные преступления, сообщает прокуратура. В сентябре 2017 года его поставили на профилактический учет в уголовно-исполнительной инспекции сроком на 8 лет.Однако сотрудники милиции не контролировали должным образом поведение мужчины. Прокурорская проверка показала, что они не соблюдали периодичность профилактических мероприятий, посещали О. по месту регистрации только формально, не проверяли имевшиеся у них сведения о периодическом проживании О. у знакомой и не проводили в связи с этим поисковые мероприятия для установления местонахождения, не заполняли и не выставляли информационно-поисковую карту.«Как следствие, обвиняемый с 28 февраля до 20 июля 2018 года — день совершения преступления — оказался вне поля зрения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УВД Бобруйского горисполкома. Отсутствие надлежащего профилактического контроля способствовало совершению им правонарушений и особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.В итоге должностные лица УВД Бобруйского горисполкома привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.