ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура рассказала об обвиняемом в убийстве двух женщин в Бобруйске

06.10.2018 11:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: TUT.BY
Сотрудников бобруйской милиции приклекли к дисциплинарной и материальной ответственности по итогам проверки прокураты. В работе уголовно-исполнительной инспекции УВД Бобруйского горисполкома выявили существенные нарушения, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

20 июля в Бобруйске произошло двойное убийство, жертвами стали женщины 26 и 27 лет. Одна из них успела позвонить в милицию с просьбой о помощи, пока была жива. Этот звонок не спас ее, но помог задержать преступника.

Обвиняемый в двойном убийстве О. ранее неоднократно совершал иные умышленные преступления, сообщает прокуратура. В сентябре 2017 года его поставили на профилактический учет в уголовно-исполнительной инспекции сроком на 8 лет.

Однако сотрудники милиции не контролировали должным образом поведение мужчины. Прокурорская проверка показала, что они не соблюдали периодичность профилактических мероприятий, посещали О. по месту регистрации только формально, не проверяли имевшиеся у них сведения о периодическом проживании О. у знакомой и не проводили в связи с этим поисковые мероприятия для установления местонахождения, не заполняли и не выставляли информационно-поисковую карту.

«Как следствие, обвиняемый с 28 февраля до 20 июля 2018 года — день совершения преступления — оказался вне поля зрения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции УВД Бобруйского горисполкома. Отсутствие надлежащего профилактического контроля способствовало совершению им правонарушений и особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге должностные лица УВД Бобруйского горисполкома привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудников бобруйской милиции приклекли к дисциплинарной и материальной ответственности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неожиданное признание Лукашенко: "Я не пример для подражания"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика