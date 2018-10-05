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Президент, в частности, признался, что не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать.он. -- сказал- заверил президент. -Глава государства рассказал, что каждый из его старших сыновей взял под свое крыло учебное заведение и оказывает ему помощь накануне учебного года. Поддержал учащихся своей школы и младший сын президента: нескольким десяткам детей помогли в приобретении школьных принадлежностей и одежды.- констатировал Лукашенко.