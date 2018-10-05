Александр Лукашенко заявил, что не является примеров для подражания в воспитании детей. Об этом глава государства сказал 5 октября, отвечая на вопросы журналистов.
Президент, в частности, признался, что не сторонник того, чтобы наказывать детей. Но иногда, по его мнению, этого не получается избежать.
"Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, - отметил он. - Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал".
"При воспитании как получится: если не понимает - могу жестко сказать. Я все-таки Президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит - это уже закон. Поэтому я не образец в воспитании детей и не пример для подражания. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", - сказал Александр Лукашенко.
"Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде "распальцованными" не видите. А если видите - скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую, - заверил президент. - Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди".
Глава государства рассказал, что каждый из его старших сыновей взял под свое крыло учебное заведение и оказывает ему помощь накануне учебного года. Поддержал учащихся своей школы и младший сын президента: нескольким десяткам детей помогли в приобретении школьных принадлежностей и одежды.
"Собрали то, что он за лето заработал, старшие ему немного дали, я два месячных оклада в эту кассу положил, мои домашние понемножку собрали - и пятидесяти человекам в школе оказали помощь. Это его воспитание: если у тебя есть - помоги тому, кто нуждается", - констатировал Лукашенко.