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Конор МакГрегор попытался ударить Хабиба Нурмагомедова на взвешивании

06.10.2018 13:04 — Разное | Tut.by  
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В ночь с субботы на воскресенье состоится один из самых рейтинговых боев в истории UFC. В рамках UFC 229 сразятся действующий обладатель чемпионского пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов и вернувшийся после длительного перерыва в октагон ирландец Конор МакГрегор, который продолжает накалять градус соперничества перед боем.


Reuters

Оба бойца прошли взвешивание перед боем, а на последней дуэли взглядов МакГрегор попытался ударить Нурмагомедова, но это не позволил сделать президент UFC Дэйна Уайт.

Отметим, что в последние недели и Хабиб, и особенно Конор, позволили себе немало оскорбительных высказываний в адрес друг друга. Каждый из бойцов пообещал размазать своего соперника. Виртуально их противостояние длится уже не первый год, а новый виток вышло после знаменитой истории с автобусом.

Что касается букмекеров, что они отдают предпочтение борцовской технике Нурмагомедова. Коэффициент на его победу равен 1,6. Шансы ударника МакГрегора оцениваются с коэффициентом 2,5.

 
 
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В ночь с субботы на воскресенье состоится один из самых рейтинговых боев в истории UFC. В рамках UFC 229 сразятся действующий обладатель чемпионского пояса россиянин...
 
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