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В Испании на 86 году ушла из жизни Монсеррат Кабалье
Новости Испании. 6 октября в Испании на 86 году жизни скончалась знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье.
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Похороны артистки назначены на 8 октября.
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Новости Испании. 6 октября в Испании на 86 году жизни скончалась знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье. По сведениям El Pais, женщина умерла в больнице Сан-Пау...
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