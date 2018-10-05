В Испании на 86 году ушла из жизни Монсеррат Кабалье

Новости Испании. 6 октября в Испании на 86 году жизни скончалась знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье.

По сведениям El Pais, женщина умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне, где была пациенткой с середины сентября. Причиной нахождения певицы в госпитале стали проблемы с желчным пузырём.

Похороны артистки назначены на 8 октября.