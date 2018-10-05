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Минское "Динамо" сыграет сегодня в гостях с "Сочи"

06.10.2018 13:26 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проведет сегодня второй матч выездной серии в КХЛ. Сегодняшний соперник «зубров» — хоккейный клуб «Сочи».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане начали выезд с поражения в овертайме от «Спартака» — 3:4. Теперь в активе «Динамо» лишь четыре победы в 13 встречах. Они располагаются на десятом месте в Западной конференции.

«Сочи» также пока не блещут, отметившись пятью победами в 14 поединках, но все же занимают седьмое место, находясь в зоне плей-офф.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 16.00.

 
 
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Минское "Динамо" проведет сегодня второй матч выездной серии в КХЛ. Сегодняшний соперник "зубров" - хоккейный клуб "Сочи".
 
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