Минское «Динамо» проведет сегодня второй матч выездной серии в КХЛ. Сегодняшний соперник «зубров» — хоккейный клуб «Сочи».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане начали выезд с поражения в овертайме от «Спартака» — 3:4. Теперь в активе «Динамо» лишь четыре победы в 13 встречах. Они располагаются на десятом месте в Западной конференции.

«Сочи» также пока не блещут, отметившись пятью победами в 14 поединках, но все же занимают седьмое место, находясь в зоне плей-офф.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 16.00.