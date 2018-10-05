Ярмарка на проспекте Республики в Бресте проходит массово и в изобилии

Очень много людей с утра на ярмарке, которая проходит на проспекте Республики в Бресте, на стоянке у здания Белгосстрах.



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Некоторым торговцам не хватило места, пришлось занять часто стоянки у гипермаркета.



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Проехать тут - почти нереально, все ближайшие парковки забиты транспортом. Все хотят продать товар и закупить продуктов на зиму. Традиционно пользуются спросом картошка, морковь, капуста, свекла, перцы, яблоки и другие дары земли Беларуси.



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Кроме этой ярмарки, есть конечно и дургие: 6, 13, 20, 27 октября 2018 года на осенние ярмарки по продаже картофеля и другой сельскохозяйственной продукции приглашают брестчан:

6, 27 октября 2018 года:

пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);

ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);

ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);

ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»).

13 октября 2018 года:

пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);

ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);

ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);

Варшавский рынок;

ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»);

ул. Крупской, 16 (автостоянка горисполкома);

ул. Солнечная, 86 (у комплекса павильонов «Солнечный»);

ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»), ул. Дубровская, 15А;

20 октября 2018 года:

пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);

ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);

ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);

ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»);

ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»);

ул. Волгоградская, 19; ул. Мошенского, 85;

ул. Янки Купалы, 3; ул. Красногвардейская, 97;

27 октября 2018 года:

ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»);