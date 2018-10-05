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Ярмарка на проспекте Республики в Бресте проходит массово и в изобилии

06.10.2018 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очень много людей с утра на ярмарке, которая проходит на проспекте Республики в Бресте, на стоянке у здания Белгосстрах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59469.php

Ярмарка на проспекте Республики в Бресте проходит массово и в изобилии

Некоторым торговцам не хватило места, пришлось занять часто стоянки у гипермаркета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59469.php

Ярмарка на проспекте Республики в Бресте проходит массово и в изобилии

Проехать тут - почти нереально, все ближайшие парковки забиты транспортом. Все хотят продать товар и закупить продуктов на зиму. Традиционно пользуются спросом картошка, морковь, капуста, свекла, перцы, яблоки и другие дары земли Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59469.php

Ярмарка на проспекте Республики в Бресте проходит массово и в изобилии

Кроме этой ярмарки, есть конечно и дургие: 6, 13, 20, 27 октября 2018 года на осенние ярмарки по продаже картофеля и другой сельскохозяйственной продукции приглашают брестчан:

6, 27 октября 2018 года:

  • пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);
  • ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);
  • ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);
  • ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»).

13 октября 2018 года:

  • пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);
  • ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);
  • ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);
  • Варшавский рынок;
  • ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»);
  • ул. Крупской, 16 (автостоянка горисполкома); 
  • ул. Солнечная, 86 (у комплекса павильонов «Солнечный»);
  • ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»), ул. Дубровская, 15А;

20 октября 2018 года:

  • пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);
  • ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);
  • ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);
  • ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»);
  • ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»);
  • ул. Волгоградская, 19; ул. Мошенского, 85;
  • ул. Янки Купалы, 3; ул. Красногвардейская, 97;

27 октября 2018 года:

  • ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»); 
 
Теги: Брест
 
 
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