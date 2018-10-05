Ярмарка на проспекте Республики в Бресте проходит массово и в изобилии
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Очень много людей с утра на ярмарке, которая проходит на проспекте Республики в
Бресте, на стоянке у здания Белгосстрах.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news59469.php
Некоторым торговцам не хватило места, пришлось занять часто стоянки у гипермаркета.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news59469.php
Проехать тут - почти нереально, все ближайшие парковки забиты транспортом. Все хотят продать товар и закупить продуктов на зиму. Традиционно пользуются спросом картошка, морковь, капуста, свекла, перцы, яблоки и другие дары земли Беларуси.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news59469.php
Кроме этой ярмарки, есть конечно и дургие: 6, 13, 20, 27 октября 2018 года на осенние ярмарки по продаже картофеля и другой сельскохозяйственной продукции приглашают брестчан:
6, 27 октября 2018 года:
пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);
ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);
ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);
ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»).
13 октября 2018 года:
пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);
ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);
ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);
Варшавский рынок;
ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»);
ул. Крупской, 16 (автостоянка горисполкома);
ул. Солнечная, 86 (у комплекса павильонов «Солнечный»);
ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»), ул. Дубровская, 15А;
20 октября 2018 года:
пр. Машерова, 17 (автостоянка за рынком ЦУМа);
ул. Московская, 273А (у здания «Белгосстрах»);
ул. Сябровская, 61/1 (у рынка в м-не «Вулька»);
ул. Советская, 34 (автостоянка ТЦ «Дидас Персия»);
ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»);
ул. Волгоградская, 19; ул. Мошенского, 85;
ул. Янки Купалы, 3; ул. Красногвардейская, 97;
27 октября 2018 года:
ул. Гаврилова, 16 (у ТЦ «Экватор»);
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Брест
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Очень много людей с утра на ярмарке, которая проходит на проспекте Республики в Бресте, на стоянке у здания Белгосстрах. Некоторым торговцам не хватило места,...
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