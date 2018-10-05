Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый. По прогнозу синоптиков, опасных метеорологических явлений 7 октября не ожидается.
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До 22 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 7 октября
06.10.2018 13:35 — Разное | Аргументы и факты
Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый. По прогнозу синоптиков, опасных метеорологических явлений 7 октября не ожидается.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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