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До 22 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 7 октября

06.10.2018 13:35 — Разное | Аргументы и факты  
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До 22 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 7 октября
Фото из открытых источников

До 22 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 7 октября До +20°С и в основном без осадков - Белгидромет о погоде в выходные
В воскресенье, 7 октября, в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит 5-11 градусов выше нуля. В середине дня будет 15-20 градусов тепла, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов выше нуля.

Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый. По прогнозу синоптиков, опасных метеорологических явлений 7 октября не ожидается.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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