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Ерджаник из святого Эчмиадзина

06.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Мальчику, родившемуся в армянском селе Мргастан под Эчмиадзином в 1925 г., его родители, Петрос и Лиана Бадалян, дали лучшее имя — Ерджаник. В переводе с армянского оно означает «счастливчик». Отец и мама желали ему счастливой доли — расти, взрослеть, трудиться, продлить род на родной земле, во славу его народа. Но… война.

 Эчмиадзин — это исторический центр Армянской Апостольской Церкви, расположенной в 20 км от Еревана. В этом святейшем для каждого армянина месте сосредоточены важнейшие духовные ценности армянского народа. 

 Ерджаник из святого Эчмиадзина

8-летний Ерджаник был призван Вагаршапатским райвоенкоматом на фронт, как и двое его братьев, Ишхан и Балабек, как многие смелые и красивые парни и мужчины из их большого села. Его отец в своем селе был одним из немногих грамотных людей. Бывало, он целыми днями читал землякам письма с фронтов. В них были слова о любви к жизни, желании пройти пути войны героями и обнять близких. Как горьки были похоронные извещения с мест жестоких сражений! Однажды черное письмо пришло и на адрес семьи Бадалян. Ерджаник… Ерджан… кровинушка… Он погиб 23 декабря 1943 г. в белорусской деревне Смоляки (ныне — Смольки, — авт.), за тысячи километров от родины. До конца жизни его мама Лиана не снимала черные одежды — знак траура. Молилась за душу сына, отдавшего жизнь за Отечество, в храме, построенном ее мужем в Мргастане. На могиле сына родители так и не побывали.


Ерджаник из святого Эчмиадзина

  На воинское захоронение № 2424 в д. Новые Вайханы 25 сентября приехал племянник Е.П. Бадаляна Юрий Гарибян, сын родной сестры Ерджаника, Миры. Сдержанной и торжественной была эта встреча. В сопровождении руководителя Фонда «АНИВ» Армена Хечояна, председателя райсовета депутатов Светланы Зуевой, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Светланы Мозжаровой, энтузиаста по увековечиванию памяти погибших за освобождение Городокщины красноармейцев Юрия Дударева Юрий Гарибян возложил венок на мемориале в Новых Вайханах. На могильной плите гости из далекой Армении зажгли лампаду с ладаном. Особенно трогательно было, когда Юрий рассыпал в форме православного креста на братской могиле каменистую землю с могилы матери Ерджаника, Лианы, окропил ее водой из Эчмиадзинского источника.


Ерджаник из святого Эчмиадзина

Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» совместно с Белорусским ОО ветеранов и Государственным музеем военной истории Беларуси ведут активную работу по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне. В результате их исследования было установлено место гибели и захоронения рядового Бадаляна Ерджаника Петросовича, погибшего в Городокской наступательной операции. Место его гибели и захоронения оставалось неизвестным из-за искаженного написания его имени и фамилии (Бендольян А. — авт.) как  в документах военного времени, так и на плите захоронения. 


Ерджаник из святого Эчмиадзина

Потрясающий рассказ своего дяди Ишхана, как и Ерджаник, воевавшего за освобождение Беларуси, поведал Юрий: 

  — Дядя Ишхан, как я его помню, был очень изранен — лицо, ноги… Это были следы от осколков. Он вспоминал, что однажды неожиданно начался артналет, и все солдаты бросились прятаться в воронку. Ему места там не хватило, он вжался в землю в нескольких метрах от убежища. Следующий снаряд попал ровно туда. Все погибли. Ишхан остался жив, но был ранен, от контузии оглох и ослеп. Его подобрала белорусская женщина. Вместе  с дочерью она укрывала его на чердаке, в подвале, сараях, лечила, выхаживала, поддерживала, делились последним куском, спасая от полицаев и фашистов. Только через полгода к Ишхану вернулись зрение и слух. После освобождения Беларуси он вновь продолжил воевать. После войны он жил долго, работал главным бухгалтером, разыскал семью своих спасителей и поддерживал с ними связь.

   Долго ходили гости издалека у могильных плит, мысленно оплакивая каждого солдата.


Ерджаник из святого Эчмиадзина

  — Все они братья по духу, по оружию, откуда бы они ни были, неважно, кто они были по национальности и вере, — тихо произнес Юрий (на снимке). — Вечная память!

  Живые гвоздики возложили гости из Армении и Минска в Городке к памятнику-бюсту И.Х. Баграмяна. Для армян он не просто великий полководец, но и национальный герой. С чувством выполненного долга и спокойствия за то, что имена их героев не забыты в Беларуси, возвращались Юрий Бадалян с товарищами на родину, увозя с собой горсть земли с братской могилы родного человека, навечно оставшегося юным Ерджаника из святого Эчмиадзина.


Ерджаник из святого Эчмиадзина

Светлана ЯКОВЛЕВА.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Мальчику, родившемуся в армянском селе Мргастан под Эчмиадзином в 1925 г., его родители, Петрос и Лиана Бадалян, дали лучшее имя — Ерджаник. В переводе с...
 
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