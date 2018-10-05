ФФУ: товарищеский матч Украина — Россия возможен только после поединка с Марсом

"Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.





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. Это действительно было смешно! Хотите посмеяться ещё? Найдите в поисковиках информацию о главе "Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели", — гласит заявление, опубликованное на странице ФФУ в фэйсбуке, информирует



