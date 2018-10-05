Беларусь рассматривает украинские порты как альтернативу балтийским

Как уточняется в сообщении, в рамках форума делегация АМПУ провела переговоры с руководством Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, а также представителями ведущих белорусских компаний - «Белкалий», «Белорусские железные дороги», «Белорусская металлургическая компания», «Белорусская нефтяная компания» и др. В ходе этих встреч обсуждались перспективы сотрудничества с украинскими морскими портами, а также возможности развития перевозок по внутренним водным путям Украины и Беларуси с использованием водного пути Е40 от Балтийского до Черного моря.





«Наши белорусские партнеры заинтересованы в наличии выгодной альтернативы балтийским портам для экспорта своей продукции. Нам удалось донести до них потенциальные преимущества сотрудничества с украинскими портами. В результате они оценивают маршруты через Украину как перспективные», — заявил по итогам двусторонних встреч Р.Вецкаганс, добавив, что мощности украинских портов позволяют уже в настоящее время принимать и переваливать значительные объемы белорусской продукции.





Руководитель АМПУ также отметил, что логистика между Беларусью и Украиной может выстраиваться с использованием возможностей «Укрзализныци». Тем более что белорусская сторона имеет позитивный опыт получения и отправки грузов с использование украинских контейнерных поездов Зубр и Викинг. Кроме того, есть еще одно перспективное транспортное направление – это развитие внутренних водных путей.





«Мы обсудили основные направления работ для обеспечения судоходства по Припяти и Днепру. Реализация таких проектов возможна, при условии согласования синхронности действий с обеих сторон, а также наличия гарантий грузопотока со стороны грузовладельцев и грузоотправителей», — подчеркнул руководитель АМПУ.



