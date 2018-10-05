Дизайнер разработала специальные джинсы для колясочников. Шить их будут тоже люди с инвалидностью

Что за специальные потребности? Например, для колясочников крайне необходима высокая посадка для защиты от переохлаждения, петли, чтобы подтягивать джинсы сзади, зауженные штанины, которые не запутаются в колесе, складки в области колен и удобные передние карманы, которые можно использовать в сидячем положении.

— Мы сделали джинсы максимально удобными и функциональными. Для этого консультировались с врачами, провели 33 примерки различных моделей с 12 инвалидами-колясочниками. Все для того, чтобы адаптировать джинсы под особые потребности людей, передвигающихся на коляске, — рассказывает Катя.

Фото с сайта ulej.by





Запустить краудфандинговую кампанию на Ulej.by она решила, во-первых, для того, чтобы сделать цену на джинсы максимально доступной.





— Модели-аналоги более простой конфигурации стоят от 50 до 100 долларов. У нас на краудфандинге — в переводе около 35 долларов. Мы старались сформировать для краудфандинга минимально возможную цену.









Вторая цель проекта — объединить людей. Для этого придумали двойные лоты: каждый может купить футболку или свитшот себе и инклюзивные джинсы для кого-то.





— То есть вы можете подарить джинсы инвалиду-колясочнику. Так мы поможем объединить людей с инвалидностью, социально-активных людей и вовлечь всех в большую и важную кампанию.





На свитшотах и футболках, кстати, изображены картины из «Белорусского сбора девиантного искусства» — их написали художники с ментальными особенностями.









Фото с сайта ulej.by





— Для нас было важно задействовать людей, о которых знают немногие. Я сама о них слышала, но никогда не сталкивалась. Например, так многие смогут узнать о Константине Ладошкине — художнике, который живет в психоневрологическом интернате.





По результатам кампании Катя планирует пошить 21 пару джинсов и подарить их тем, кто в них нуждается. Для этого необходимо прислать дизайнеру заявку.





— Мы бесплатно направим по три пары джинсов жителям шести областей. Делали умышленно, чтобы охватить не только Минск , где люди более активны и у них больше возможностей.





Катя надеется, что в результате краудкампании удастся достичь всех целей, главная из которых — дать человеку возможность сделать доброе дело для другого.





— Чтобы люди ощущали общность друг с другом, поддерживали друг друга, а не жили в вакууме только своих проблем. У каждого есть свои сложности в жизни, но мы, несмотря на это, можем быть более добрыми, внимательными и терпимыми друг к другу.