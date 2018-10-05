ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ноябрь. Джаз. Берлин-Минск

06.10.2018 13:42 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

На три дня Минск погрузится в атмосферу джазовой лаборатории, принесенной в столицу семью музыкантами из Берлина.

Фестиваль-формат XJAZZ был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и стартовал в 2014 году. Моментально ставший одним из самых крупных джазовых событий Германии, этот проект быстро и успешно зарекомендовал себя на международной арене.

За последние годы свидетелями этого беспрецедентного события стали зрители Турции, России, Польши, Израиля и Франции. И вот ХJAZZ прибыл в Беларусь! С 15 по 18 ноября Белорусская Государственная Филармония, культурный хаб ОК16, культ.центр Корпус и галерея «Арт-Беларусь» станут площадками для XJAZZ Minsk Edition, а слушатели смогут насладиться блюзом, джазом и фанком в нестандартных комбинациях с электронной и классической музыкой.

Осуществление проекта стало возможно благодаря поддержке Посольства Федеративной Республики Германия, проекта Европейского Союза «Мост», компании «Регула», энтузиазму основателей джазового фестиваля XJAZZ Берлин и белорусских соорганизаторов – концертного агентства «Эквилибриум АРТС» и международного творческого проекта «АРТЕМП». Более сотни тысяч людей уже посетили мероприятия XJAZZ во всем мире, и мы невероятно счастливы, что в этом году фестиваль познакомится с Минском!

Программа XJAZZ Minsk Edition 2018:

День 1 - 15 Ноября 2018 (четверг)

Культ. центр Корпус

Адрес: корпус 8, проспект Машерова 9

16:30  – Пресс-конференция

18:00  - Открытие

Мастер класс / лаборатория (XJAZZ lab)

*XJAZZ Labs  = семинар-дискуссия не только для профессиональных музыкантов и музыкантов-любителей, но и для всех, кто заинтересован в изучении общей идеи импровизации, композиции в реальном времени, эмпатического общения.

19:00 - Jazz Jam с участием немецких и белорусских джазменов.

День 2 - 16 Ноября 2018 (пятница)

Культурный хаб OK16

Адрес: ул. Октябрьская, 16.

19:00  – Большой джазовый концерт

Sebastian Studnitzky 4tet (Берлин)

"Грёзы Пафнутия" (Минск)

Трио Константина Горячего (Минск)

Квартет Михаила Филипени (Минск)

22:00  – Аfterparty с Minimal Techno Electro Live Band "Komfortrauschen" (Берлин)

& Dj Laurel (Минск).

День 3 - 17 Ноября 2018 (суббота)

ZAL#2, галерея "Арт-Беларусь"

Адрес: ул. Козлова, 3

14:00 - Интерактивная музыкальная программа «Джаз для детей»

Себастьян Студницкий (Берлин) – фортепиано-труба

Пафнутий (Минск) - валторна

и друзья.

Большой зал Белорусской Государственной Филармонии

Адрес: пр. Независимости, 50

19:00 - проект "MEMENTO"

Джазовое трио Себастьяна Студницкого (Берлин) и Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На три дня Минск погрузится в атмосферу джазовой лаборатории, принесенной в столицу семью музыкантами из Берлина.
 
Новости дня
Новости разные
 
До 22 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 7 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика