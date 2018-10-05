Ноябрь. Джаз. Берлин-Минск

На три дня Минск погрузится в атмосферу джазовой лаборатории, принесенной в столицу семью музыкантами из Берлина.

Фестиваль-формат XJAZZ был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и стартовал в 2014 году. Моментально ставший одним из самых крупных джазовых событий Германии, этот проект быстро и успешно зарекомендовал себя на международной арене.

За последние годы свидетелями этого беспрецедентного события стали зрители Турции, России, Польши, Израиля и Франции. И вот ХJAZZ прибыл в Беларусь! С 15 по 18 ноября Белорусская Государственная Филармония, культурный хаб ОК16, культ.центр Корпус и галерея «Арт-Беларусь» станут площадками для XJAZZ Minsk Edition, а слушатели смогут насладиться блюзом, джазом и фанком в нестандартных комбинациях с электронной и классической музыкой.

Осуществление проекта стало возможно благодаря поддержке Посольства Федеративной Республики Германия, проекта Европейского Союза «Мост», компании «Регула», энтузиазму основателей джазового фестиваля XJAZZ Берлин и белорусских соорганизаторов – концертного агентства «Эквилибриум АРТС» и международного творческого проекта «АРТЕМП». Более сотни тысяч людей уже посетили мероприятия XJAZZ во всем мире, и мы невероятно счастливы, что в этом году фестиваль познакомится с Минском!

Программа XJAZZ Minsk Edition 2018:

День 1 - 15 Ноября 2018 (четверг)

Культ. центр Корпус

Адрес: корпус 8, проспект Машерова 9

16:30 – Пресс-конференция

18:00 - Открытие

Мастер класс / лаборатория (XJAZZ lab)

*XJAZZ Labs = семинар-дискуссия не только для профессиональных музыкантов и музыкантов-любителей, но и для всех, кто заинтересован в изучении общей идеи импровизации, композиции в реальном времени, эмпатического общения.

19:00 - Jazz Jam с участием немецких и белорусских джазменов.

День 2 - 16 Ноября 2018 (пятница)

Культурный хаб OK16

Адрес: ул. Октябрьская, 16.

19:00 – Большой джазовый концерт

Sebastian Studnitzky 4tet (Берлин)

"Грёзы Пафнутия" (Минск)

Трио Константина Горячего (Минск)

Квартет Михаила Филипени (Минск)

22:00 – Аfterparty с Minimal Techno Electro Live Band "Komfortrauschen" (Берлин)

& Dj Laurel (Минск).

День 3 - 17 Ноября 2018 (суббота)

ZAL#2, галерея "Арт-Беларусь"

Адрес: ул. Козлова, 3

14:00 - Интерактивная музыкальная программа «Джаз для детей»

Себастьян Студницкий (Берлин) – фортепиано-труба

Пафнутий (Минск) - валторна

и друзья.

Большой зал Белорусской Государственной Филармонии

Адрес: пр. Независимости, 50

19:00 - проект "MEMENTO"

Джазовое трио Себастьяна Студницкого (Берлин) и Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь.