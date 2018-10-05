Всю неделю беларусы пытались привыкнуть к осени и теплым пальто и шапкам – на улице было мокро и холодно, да и отопление в домах не спешили включать. Когда, наконец, батареи стали теплыми, погода решили психануть – завтра в стране ожидается до 22 градусов тепла, пишет БелТА.



Несмотря на тепло, по словам метеорологов, нам надо ждать переменную облачность, но не дождей – разве что кратковременных. Ветер тоже будет не сильный, а вполне умеренный. Ночью температура воздуха будет 15-20 со знаком плюс.



В общем, доставайте солнечные очки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 22 градуса тепла. Прогноз погоды на завтра Всю неделю беларусы пытались привыкнуть к осени и теплым пальто и шапкам – на улице было мокро и холодно, да и отопление в домах не спешили включать. Когда, наконец,...