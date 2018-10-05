|
22 градуса тепла. Прогноз погоды на завтра
>
Всю неделю беларусы пытались привыкнуть к осени и теплым пальто и шапкам – на улице было мокро и холодно, да и отопление в домах не спешили включать. Когда, наконец, батареи стали теплыми, погода решили психануть – завтра в стране ожидается до 22 градусов тепла,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю неделю беларусы пытались привыкнуть к осени и теплым пальто и шапкам – на улице было мокро и холодно, да и отопление в домах не спешили включать. Когда, наконец,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)