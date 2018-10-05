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«Домашнее насилие невозможно отменить законом». Мнения беларусов о законопроекте

06.10.2018 14:02 — Разное | KYKY  
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Вчера, 5 октября, Александр Лукашенко высказался насчет законопроекта о противодействии домашнему насилию. Президенту очень не понравились инициатива МВД – он считает, что этим документом должны заниматься другие учреждения. «Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших беларуских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», – сказал Лукашенко.

Заявление Лукашенко бурно обсуждают в социальных сетях с хэштегом #традиционнаясемья. Мы собрали для вас мнения: 

А что думаете вы? 

Читайте по теме: «Отец по будням меня избивал, а в субботу вел в церковь». Как я пережил насилие в своей «традиционной» семье

 
 
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Вчера, 5 октября, Александр Лукашенко высказался насчет законопроекта о противодействии домашнему насилию. Президенту очень не понравились инициатива МВД – он...
 
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