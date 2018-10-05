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«Домашнее насилие невозможно отменить законом». Мнения беларусов о законопроекте
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Вчера, 5 октября, Александр Лукашенко
Заявление Лукашенко бурно обсуждают в социальных сетях с хэштегом #традиционнаясемья. Мы собрали для вас мнения:
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Вчера, 5 октября, Александр Лукашенко высказался насчет законопроекта о противодействии домашнему насилию. Президенту очень не понравились инициатива МВД – он...
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