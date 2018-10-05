Беларуска создала специальные джинсы для колясочников. Их уже можно заказать в сети

Дизайнер Катя Тикота вместе с активистами Сашей Чичиковой и Сашей Авдевичем прошлись по беларуским магазинам и поняли, что в стране практически не найти удобной одежды для людей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Чтобы исправить ситуацию Катя сделала крутую коллекцию Tikota Inclusive, которая получила гран-при и приз зрительских симпатий на Social Weekend. Главная вещь коллекции – специальные джинсы для колясочников, пишет TUT.by. Кроме того дизайнер запустила краудфандинговую кампанию , чтобы каждый смог заказать себе инклюзивные джинсы через интернет.





«Мы сделали джинсы максимально удобными и функциональными. Для этого консультировались с врачами, провели 33 примерки различных моделей с 12 инвалидами-колясочниками. Все для того, чтобы адаптировать джинсы под особые потребности людей, передвигающихся на коляске», – рассказывает Катя.Объясняем: колясочникам важно, чтобы штаны были обязательно с высокой посадкой для защиты от переохлаждения. Кроме того, у них должны быть петли, чтобы подтягивать джинсы сзади, зауженные штанины, которые не запутаются в колесе, складки в области колен и удобные передние карманы, которые можно использовать в сидячем положении.





Запустить краудфандинговую кампанию на Ulej.by Катя решила, во-первых, для того, чтобы сделать цену на джинсы максимально доступной. «Модели-аналоги более простой конфигурации стоят от 50 до 100 долларов. У нас на краудфандинге – в переводе около 35 долларов. Мы старались сформировать для краудфандинга минимально возможную цену», – объясняет дизайнер. Вторая цель проекта — объединить людей. Для этого придумали двойные лоты: каждый может купить футболку или свитшот себе и инклюзивные джинсы для кого-то.

«Для нас было важно задействовать людей, о которых знают немногие. Я сама о них слышала, но никогда не сталкивалась. Например, так многие смогут узнать о Константине Ладошкине — художнике, который живет в психоневрологическом интернате».





По результатам кампании Катя планирует пошить 21 пару джинсов и подарить их тем, кто в них нуждается. Для этого необходимо прислать дизайнеру заявку. «Мы бесплатно направим по три пары джинсов жителям шести областей. Делали умышленно, чтобы охватить не только Минск, где люди более активны и у них больше возможностей».