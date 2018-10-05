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Беларуска создала специальные джинсы для колясочников. Их уже можно заказать в сети
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Дизайнер Катя Тикота вместе с активистами Сашей Чичиковой и Сашей Авдевичем прошлись по беларуским магазинам и поняли, что в стране практически не найти удобной одежды для людей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Чтобы исправить ситуацию Катя сделала крутую коллекцию Tikota Inclusive, которая получила гран-при и приз зрительских симпатий на Social Weekend. Главная вещь коллекции – специальные джинсы для колясочников,
Запустить краудфандинговую кампанию на Ulej.by Катя решила, во-первых, для того, чтобы сделать цену на джинсы максимально доступной. «Модели-аналоги более простой конфигурации стоят от 50 до 100 долларов. У нас на краудфандинге – в переводе около 35 долларов. Мы старались сформировать для краудфандинга минимально возможную цену», – объясняет дизайнер. Вторая цель проекта — объединить людей. Для этого придумали двойные лоты: каждый может купить футболку или свитшот себе и инклюзивные джинсы для кого-то.
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Дизайнер Катя Тикота вместе с активистами Сашей Чичиковой и Сашей Авдевичем прошлись по беларуским магазинам и поняли, что в стране практически не найти удобной...
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