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Новая игра белорусов взорвала топы App Store

06.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Новая игра белорусов взорвала топы App Store

Piano Crush, новая музыкальная игра от Gismart, через день после глобального релиза оказалась в топах по скачиваниям во многих странах мира. Глобальный релиз игры состоялся 4 октября.
 
По данным сервиса аналитики App Annie, игра заняла первое место среди приложений для iPad в семи странах мира. Приложение поднялось на первое место в категории «Музыка» в 54 странах, в том числе в США.
 
До этого Piano Crush несколько месяцев была доступна для предзаказа и собрала более 100 тысяч предварительных установок.
 
Piano Crush (iOS, Android) — это музыкальная ритмическая игра в виде виртуального пианино. В библиотеке песен в игре доступны более 300 композиций в разных категориях: xиты, классика, традиционные, этнические, детские и многие другие. Чтобы сыграть песню, пользователю нужно следовать за динамическими подсказками и держать нужный темп композиции. Кроме этого, Piano Crush предлагает заменить классическое звучание пианино, выбрав из более 50 инструментов и других звуковых эффектов. Среди звуков есть арфа, скрипка, орган, детский хор, музыкальная шкатулка и даже мяуканье кота.
 
Gismart — компания-разработчик развлекательных музыкальных и обучающих приложений и игр. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, центр разработки — в Минске. Приложения компании скачали уже более 300 миллионов пользователей по всему миру.
 
sb.by
 
Теги: Минск
 
 
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Piano Crush, новая музыкальная игра от Gismart, через день после глобального релиза оказалась в топах по скачиваниям во многих странах мира. Глобальный релиз игры состоялся...
 
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