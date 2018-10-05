|
Bloomberg: спрос на шоколад в России подстегнет спрос на какао во всем мире
06.10.2018 14:18 — Разное | Ежедневник
Активный рост потребления шоколада в России уже в октябре может привести к дефициту какао на мировом рынке.
Отмечается, что темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5% соответственно.
«Мы ждем, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определенно увеличивает спрос на какао-бобы по всему миру»,— приводит агентство слова менеджера шоколадной компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья. По его словам, этому способствует тот факт, что производители расширяют ассортимент кондитерских изделий, мороженого и молочной продукции со вкусом шоколада, пишет "
Как пишет Bloomberg, в последние два года рынок столкнулся с кризисом перепроизводства, что спровоцировало снижение мировых цен на какао, но во втором полугодии 2018 года тренд изменился и рынок ожидает «небольшой дефицит» объемом 50 тыс. т.
По данным агентства, больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают жители Швейцарии, Австрии и Германии — 8,6 кг, 8 кг и 7,7 кг соответственно. В России на человека в год приходится 4,8 кг. Во всем остальном мире средний потребитель съедает всего около 0,9 кг шоколада в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активный рост потребления шоколада в России уже в октябре может привести к дефициту какао на мировом рынке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)