Мир радости! Мир детства! 50 лет — Сновскому детскому саду

Поделитесь с друзьями











50 лет назад Сновский детский сад открыл двери для своих первых воспитанников. Сегодня учреждением дошкольного образования руководит Елена Николаевна Гречко. Накануне юбилея она рассказала «НН», как всё начиналось, как сегодня живет семья малышей и взрослых в детском саду.

— Детский сад в деревне Снов был открыт в октябре 1968 года. Учредителем дошкольного учреждения являлся колхоз имени Калинина, а в 1993 году детский сад был передан на баланс Сновского сельского совета. В 2003-м поступил в ведомство отдела образования Несвижского райисполкома. В 2007-м году дошкольное учреждение реорганизовано в государственное учреждение образования «Сновский ясли-сад».

История учреждения и коллектива — это история труда инициативных сотрудников: воспитателей и помощников воспитателей, поваров и уборщиц. Они — одна большая и дружная семья из нескольких поколений, влюбленных в свое дело. Всем пришлось немало поработать, чтобы достичь успеха.













…Шли годы, выпускались дети, а вместе с тем менялось и развивалось наше учреждение дошкольного образования. За 50 лет перемен произошло много: изменился внутренний интерьер, улучшилась материально-техническая база, расширился спектр образовательных услуг, ясли-сад приобрел индивидуальность. В настоящее время в учреждении дошкольного образования функционирует 7 возрастных групп, предметная развивающая среда которых соответствует современным требованиям и приоритетам дошкольного образования.

Сегодня в нашем учреждении дошкольного образования трудятся по- настоящему творческие, энергичные педагоги, добрые заботливые люди, которые стремятся создать для воспитанников атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. Многие педагоги — люди творческие — занимаются вышивкой, бисероплетением, рисованием, изготовлением игрушек, поделок и т.д. Это Н.В. Ракович, О.К. Бородулина, Н.В. Буян. Все сотрудники учреждения дошкольного образования внимательно, с любовью и уважением присматриваются к способностям каждого ребенка, учитывают его увлечения, развивая и всемерно поддерживая их. Наши воспитанники и педагогический коллектив ежегодно принимают активное участие в районных, областных конкурсах, о которых мы рассказывали ранее на страницах районной газеты. Любое начинание у нас проходит при поддержке родителей воспитанников.





Наш ясли-сад не был бы таким веселым, сказочным без наших дорогих и уважаемых взрослых. Многие родители приводят в детский сад вторых, третьих детей, а некоторые уже и внуков. И мы никогда не испытываем дефицита в их добрых делах и поступках, внимании и поддержке.

Большую помощь учреждению оказывают, конечно, и наши спонсоры. Слова благодарности хочется выразить правлению СПК «Агрокомбинат Снов» и лично Н.В. Радоману. Только в текущем году за счет спонсор-ской помощи произведен ремонт кровли, приобретена музыкальная аппаратура, заменены и изготовлены деревянные скамейки, столы для игровых павильонов и другое. Кроме того, ежегодно для удешевления питания воспитанников сельхозпредприятие выделяет картофель, оказывается помощь в проведении косметического ремонта зданий и сооружений.

Свой юбилей детский сад встречает по-особенному.

Коллектив ГУО «Сновский ясли-сад» принял участие в областном фестивале-конкурсе «Мир детства-2018». В номинации «Тропа здоровья» у маленьких сновчан — Диплом I степени. Накануне праздника еще одна добрая весть пришла в детский сад. В областном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение территории юбиляры — также золотые призеры.













Инна ВАСИЛЕВИЧ.

Фото автора и из архива Сновского д/с.