Слуцк празднует День города-2018. Фото





6 октября Слуцк празднует 902-летие. Самой массовой частью праздника стало шествие молодёжи от слуцких организаций и общественности.

Участники арт-парада «Слуцк - город будущего, город молодой» группами проходили к центральной площади и показывали номера, связанные с их профессией или видом деятельности.

Примечательно, что в шествии приняли не только представители государственных организаций, но и мотоциклисты из клуба Iron Pride MC, а также группа подростков-экстремалов.





























































Параллельно на площадке возле деревни Прощицы до 16:45 проходят полёты на лёгких самолётах Вильга и АН.

















Охрану правопорядка в городе обеспечивали не только милиционеры в форме, но и сотрудники в гражданской одежде и ярких жилетах с надписью «Бяспека».





















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