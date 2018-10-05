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Слуцк празднует День города-2018. Фото
06.10.2018 — Разное | Слуцк Город
6 октября Слуцк празднует 902-летие. Самой массовой частью праздника стало шествие молодёжи от слуцких организаций и общественности.
Участники арт-парада «Слуцк - город будущего, город молодой» группами проходили к центральной площади и показывали номера, связанные с их профессией или видом деятельности.
Примечательно, что в шествии приняли не только представители государственных организаций, но и мотоциклисты из клуба Iron Pride MC, а также группа подростков-экстремалов.
Параллельно на площадке возле деревни Прощицы до 16:45
Охрану правопорядка в городе обеспечивали не только милиционеры в форме, но и сотрудники в гражданской одежде и ярких жилетах с надписью «Бяспека».
Фотографии добавляются
Slutsk-Gorod.by
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Участники арт-парада «Слуцк - город будущего, город молодой» группами проходили к центральной площади и показывали номера, связанные с их профессией или видом...
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