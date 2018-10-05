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Мастер кулинарных дел

06.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Мастер кулинарных делТо, что Ванда Птак любит готовить знают не только многочисленные ее друзья, но и знакомые по соцсетям. На страничках у нее преобладают кулинарные рецепты. Всего их там свыше двух тысяч. Практически каждый из них она испробовала, внесла что-то свое.

Ванда Иосифовна из тех, кто из ничего может сделать что-то. Ее котлеты вы будите есть и не поймете, что в них практически нет мяса.
Ванда очень гостеприимный человек. На все праздники у нее всегда много гостей. И это не только дорогие ей дети – сын и дочь, которые уже имеют свои семьи и порадовали бабушку пятью внуками, но и родственники, друзья. Каждый раз, когда находишься у нее в гостях, знаешь, что на столе обязательно будет что-то новенькое, необычное, я бы еще сказала – шедевральное. Готовить ей нравится. Любит угощать новыми испробованными блюдами и своих коллег – работников типографии ОАО «Гродно Азот».
Да, она уже много лет живет в Гродно, но часто с мужем Виктором приезжают на свою малую родину в Ковали, сюда, где выросли и где проживают их родственники.

 

Картофель, запеченный со скумбрией

Мастер кулинарных дел

 
Картофель очистить и порезать кубиками. Отварить в подсоленной воде 2 минуты, добавить специи. Обжарить лук и морковь. Скумбрию разделать на филе и порезать кусочками, подсолить.
На смазанный подсолнечным маслом противень уложить ½ часть картофеля, морковь и лук, филе рыбы, вторую часть картофеля. Все накрыть фольгой и поместить на 25–30 минут в духовку. В конце приготовления посыпать сыром, сделать майонезную сеточку и на 5 минут поместить в духовку.

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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То, что Ванда Птак любит готовить знают не только многочисленные ее друзья, но и знакомые по соцсетям. На страничках у нее преобладают кулинарные рецепты. Всего их...
 
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