|
Мастер кулинарных дел
06.10.2018 — Разное | Свислочская газета
То, что Ванда Птак любит готовить знают не только многочисленные ее друзья, но и знакомые по соцсетям. На страничках у нее преобладают кулинарные рецепты. Всего их там свыше двух тысяч. Практически каждый из них она испробовала, внесла что-то свое.
Ванда Иосифовна из тех, кто из ничего может сделать что-то. Ее котлеты вы будите есть и не поймете, что в них практически нет мяса.
Картофель, запеченный со скумбрией
Картофель, запеченный со скумбрией
Марина ЯНЮК.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То, что Ванда Птак любит готовить знают не только многочисленные ее друзья, но и знакомые по соцсетям. На страничках у нее преобладают кулинарные рецепты. Всего их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)