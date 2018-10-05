Эксперты заявили о резком росте трудовой миграции из Беларуси в Польшу



Проверка паспортов на пограничном переходе между Беларусью и Польшей «Переров». Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Привлекательность Польши в глазах белорусских трудовых мигрантов выросла на порядок за последние годы. Если в 2014 году польские власти выдали белорусам 1591 рабочую визу, то в 2017 году их число превысило 10 тыс., а в 2018 году жители Беларуси получили уже около 40 тыс. польских рабочих виз. Об этом пишетсо ссылкой на материалы дискуссии о белорусско-польских отношениях, которая состоялась 5 октября в минском Пресс-клубе.Данные о количестве рабочих виз привел в презентации исследования «Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы» его автор, академический директор варшавского аналитического центра EAST. По его словам, за последние годы в 10–12 раз увеличилось количество приглашений, которые польские работодатели выдали белорусам в рамках упрощенного порядка трудоустройства.— пишет издание.Представитель Фонда им. Стефана Баторияотметил, что присутствие граждан Беларуси в Польше на фоне почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины малозаметно. Но белорусы, по его словам, не встречают никакого враждебного отношения со стороны поляков и легко интегрируются в польское общество.Ранее, в начале сентября, Министерство семьи, труда и социальной защиты Польши сообщило о резком росте трудовой миграции из стран Азии и сокращении роста традиционного притока гастарбайтеров из Украины. Рост трудовой миграции из Азии происходит, несмотря на то что польские предприниматели могут нанимать граждан Украины, Беларуси, Грузии, Армении и России на упрощенных условиях. Однако в условиях рекордно низкой безработицы и пятипроцентного роста польской экономики граждане этих стран уже не могут компенсировать недостаток рабочей силы в стране, отмечало издание Dziennik.Львиную долю иностранцев, работающих в Польше, составляют украинцы. Однако если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%. По мнению экспертов, украинцы все больше предпочитают работать или в серой зоне экономики Германии, или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.