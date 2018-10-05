Лукашенко рассказал об армии-призраке



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В Беларуси должны развиваться прежде всего специальные войска, чтобы мы быстро могли нанести удар по тем, «кто посмеет к нам сунуться». Об этомзаявил 5 октября на полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра современных образцов оружия и техники, сообщает пресс-служба президента.подчеркнул белорусский лидер.Новейшие пистолеты и белорусский «терминатор»: какое оружие показали ЛукашенкоГлава государства напомнил, что за последние годы в независимой Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные Силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств.сказал президент.На первом этапе нужно было определяться в том числе с численностью армии в такой компактной стране, как Беларусь. Тогда было принято решение, что необходима армия не в 250−300 тыс. человек, а немногим менее 100 тыс.— добавил президент. —По его словам, дальше начались войны, в том числе на Ближнем Востоке. В Беларуси на этом фоне были созданы научно-исследовательские группы, которые изучали опыт современной войны, чтобы понять ее особенности.отметил Александр Лукашенко.— сказал президент. —подчеркнул Александр Лукашенко.Он также пояснил, почему была поставлена задача создавать именно отечественное вооружение. «— сказал президент.констатировал глава государства.Тем не менее он отметил, что авиация нужна для контроля воздушного пространства, своевременного реагирования.заявил президент.Глава государства подчеркнул, что его поручения по созданию новых образцов вооружения выполняются, и несколько месяцев назад было принято решение после мероприятий, связанных с экономикой страны, завершения сельхозработ, ознакомиться с современными отечественными образцами вооружения и военной техники.Александр Лукашенко обратил внимание, что военные люди даже в мирное время каждый день должны быть готовы к войне.резюмировал глава государства. —Лукашенко подчеркнул важность создания новых образцов белорусского оружия и модернизации имеющейся техники собственными силами.— заявил он.Александр Лукашенко раскрыл эту тему на примере России.констатировал белорусский лидер.Президент Беларуси рассказал, что на этот счет у него был разговор с Владимиром Путиным и российский лидер объяснил такие действия тем, что Россия в перспективе хочет полностью обеспечить себе независимость в этом вопросе.— передал Александр Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.Главе государства доложили о боевых возможностях и основных тактико-технических характеристиках представленных образцов. Состоялся также практический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники.