Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на Sotheby’s за $1,4 млн



Фото : Sotheby's

Одна из самых известных работ художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне, пишет Daily Mirror.В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось в итоге, был встроен шредер.Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако в ходе аукциона ее продали за 1,4 миллиона долларов. Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски.Представители Sotheby’s уже связались с покупателем, он был "удивлен", сейчас обсуждаются дальнейшие действия. Согласно правилам аукциона, покупатель вправе отказаться от лота, если он был поврежден. Однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость картины.