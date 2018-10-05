Авиабилеты на новогодние праздники в Европу экстремально подешевели



Фото: Стрингер / РИА Новости

«Ленты.ру»

По данным агентства, в период с 20 декабря по 7 января можно найти билеты в Испанию всего за 15 тысяч рублей, если лететь лоукостером, и за 21 тысячу рублей, если выбрать другие авиалинии. Также за 20 тысяч рублей можно улететь в Италию, а в португальский Лиссабон — за 26 тысяч рублей.Билеты в Берлин обойдутся в 11,8 тысячи рублей, а билеты в Прагу — одно из самых популярных новогодних направлений у россиян — в 16 тысяч рублей. Также в пределах 10,5 тысячи рублей можно будет слетать в Хельсинки.Вдобавок эксперты нашли сравнительно недорогие билеты на новогодние праздники в теплые страны. Например, авиабилет на Кипр можно купить за 22 тысячи рублей, в Черногорию — за 15 тысяч рублей, а в Афины — за 21 тысячу рублей.По данным онлайн-сервиса, в 2017 году стоимость авиабилетов по таким же направлениям в аналогичный период была на 47 процентов выше.отметил коммерческий директор OZON.travelВ августе онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов).