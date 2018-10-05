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Авиабилеты на новогодние праздники в Европу экстремально подешевели
Фото: Стрингер / РИА Новости
По данным агентства, в период с 20 декабря по 7 января можно найти билеты в Испанию всего за 15 тысяч рублей, если лететь лоукостером, и за 21 тысячу рублей, если выбрать другие авиалинии. Также за 20 тысяч рублей можно улететь в Италию, а в португальский Лиссабон — за 26 тысяч рублей.
Билеты в Берлин обойдутся в 11,8 тысячи рублей, а билеты в Прагу — одно из самых популярных новогодних направлений у россиян — в 16 тысяч рублей. Также в пределах 10,5 тысячи рублей можно будет слетать в Хельсинки.
Вдобавок эксперты нашли сравнительно недорогие билеты на новогодние праздники в теплые страны. Например, авиабилет на Кипр можно купить за 22 тысячи рублей, в Черногорию — за 15 тысяч рублей, а в Афины — за 21 тысячу рублей.
По данным онлайн-сервиса, в 2017 году стоимость авиабилетов по таким же направлениям в аналогичный период была на 47 процентов выше.
«Снижение цен на европейские направления за два месяца до Нового года – приятное обстоятельство для тех, кто еще не определился с тем, где ему встретить праздник. Учитывая экономическую ситуацию в конце прошлых лет, найти такие предложения было крайне затруднительно», — отметил коммерческий директор OZON.travel Раут Рассолов.
В августе онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов).
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Специалисты онлайн-сервиса OZON.travel проанализировали динамику цен на новогодние праздники.
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