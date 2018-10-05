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Нападение на "скорую помощь" совершено в центре Москвы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области / ТАСС
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, это случилось около полуночи возле дома 30 на Лесной улице. По предварительным данным, пьяный прохожий упал, ударился головой и вызвал "неотложку". Когда служба 03 прибыла на место, мужчина начал избивать фельдшера.
Медработнику и злоумышленнику оказали первую помощь. Полиция начала проверку.
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Минувшей ночью в центре Москвы пьяный мужчина напал на фельдшера "скорой помощи".
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