Браузер Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств

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В ближайшее время браузер Google Chrome прекратит работать на 32 миллионах Android-устройств. Как сообщает IXBT, это связано с тем, что данные гаджеты всё ещё работают на базе операционной системы Android 4.1–4.3 Jelly Bean, тогда как большинство приложений требует Android 5.0 и более новые версии.Сейчас минимальным уровнем API для Chrome является Android 4.1, но вскоре требования повысятся до Android 4.4 KitKat. С версиями Android 4.1–4.3 Jelly Bean сейчас работают 3,2% устройств. Учитывая, что на текущий момент Android-аппаратами владеют порядка миллиарда пользователей, получается, что данный процент и составляет указанные 32 миллиона гаджетов.