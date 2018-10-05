ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер Захаров наехал на главу Гомельщины: "Лично напишу на главу государства"

06.10.2018 12:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Владимир Дворник. Фото: «Гомельской правды»
Михаил Захаров в очередной раз продемонстрировал, что он больше, чем просто тренер минской «Юности».

После выездного матча экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею против «Гомеля» он покритиковал председателя местного облисполкома Владимира Дворника.

Слова Михаила Захарова на пресс-конференции цитирует Трибуна со ссылкой на официальный сайт хоккейного клуба «Гомель».

– Здравствуйте. Я, наверное, сначала скажу не то, что надо, но скажу. Я сегодня вышел в холл, там увидел двух девчонок, фигуристок ваших местных, разминают девочек. Разговорились с ними, спрашиваю: как успехи? Они говорят: «Хорошие успехи раньше были. Мы Минск в фигурном катании обставляли, а сейчас у нас даже льда не заливают». Честно, когда я узнал, что нет льда на второй площадке…

Для чего строилось, для чего Костюченко столько сил и здоровья на это потратил, если лед не заливают? Я вот посмотрел на вашу статистику, вам как главному тренеру говорю — она просто ужасная. У вас живет 535 тысяч человек, и у вас 7, 11, 6, 7-е место из 17, 14-е из 18 — 2006 год, 2007 год — 17-е место из 20, 2008 год — 19-е из 24. Это команда? Это ужас, я вам честно говорю. И куда губернатор смотрит? Наверное, может быть, не в курсе.

Я думал, что у вас лед есть, столько людей в городе и один каток – поражаюсь, честно. О каком-то хоккее говорят, глава государства требует результат, а здесь лед не заливается… Это ужас, конечно. У нас Дворец спорта в Минске тоже не заливают, хотя тоже нужен лед. Как может быть результат у вашей школы? У вас первая команда, фарм-клуб, фигурное катание и школа. О каком результате может идти речь? Они катаются три раза в неделю, я это проходил и знаю. Я вам могу сказать, что с этими бумагами не оставлю это так. Если ваш губернатор считает, что так можно делать, то я считаю, что так нельзя.

Чтобы вы все правильно понимали: я — председатель тренерского совета. Я в каждой школе со всеми разговариваю. И эти бумаги я сам лично напишу на главу государства, о том, что происходит на вашем катке. И чтобы все понимали, что это идет от меня, а не от кого-то. Просто жалко, девчонки рассказали эту историю… Так зачем второй каток? У вас его, наверное, зальют, когда будет минусовая температура и в феврале разморозят? Некрасиво. И губернатор должен заниматься не только делами города, но и делами спорта.

А то, что школа в таком состоянии — должно быть стыдно. Здесь вы должны быть уже уровня «Юности» и «Динамо». Приезжает какой-то год, мне рассказывали, — «Динамо-Минск» 18:1 какой-то ваш возраст обыграли (2005 г.). А год назад на равных играли. Ну так зачем хоккей? Как может хоккеист развиваться, если он три раза в неделю тренируется? Это нереально. То, что у вас происходит, — нереально. Это выброшенные на ветер государственные деньги. Не может хоккеист три раза в неделю тренироваться, он уже на год отстал от другого хоккеиста. А еще год – уже на два, на четыре, потому что не хватает трех тренировок в неделю.

Три противостояния внутри ближайшего окружения Лукашенко

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров в очередной раз продемонстрировал, что он больше, чем просто тренер минской "Юности".
 
Новости дня
Новости разные
 
Не узнать! Как выглядели стройки школы и сада в Билево в 2015-м и как они изменились сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика