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Тренер Захаров наехал на главу Гомельщины: "Лично напишу на главу государства"
Владимир Дворник. Фото: «Гомельской правды»
После выездного матча экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею против «Гомеля» он покритиковал председателя местного облисполкома Владимира Дворника.
Слова Михаила Захарова на пресс-конференции цитирует
– Здравствуйте. Я, наверное, сначала скажу не то, что надо, но скажу. Я сегодня вышел в холл, там увидел двух девчонок, фигуристок ваших местных, разминают девочек. Разговорились с ними, спрашиваю: как успехи? Они говорят: «Хорошие успехи раньше были. Мы Минск в фигурном катании обставляли, а сейчас у нас даже льда не заливают». Честно, когда я узнал, что нет льда на второй площадке…
Для чего строилось, для чего Костюченко столько сил и здоровья на это потратил, если лед не заливают? Я вот посмотрел на вашу статистику, вам как главному тренеру говорю — она просто ужасная. У вас живет 535 тысяч человек, и у вас 7, 11, 6, 7-е место из 17, 14-е из 18 — 2006 год, 2007 год — 17-е место из 20, 2008 год — 19-е из 24. Это команда? Это ужас, я вам честно говорю. И куда губернатор смотрит? Наверное, может быть, не в курсе.
Я думал, что у вас лед есть, столько людей в городе и один каток – поражаюсь, честно. О каком-то хоккее говорят, глава государства требует результат, а здесь лед не заливается… Это ужас, конечно. У нас Дворец спорта в Минске тоже не заливают, хотя тоже нужен лед. Как может быть результат у вашей школы? У вас первая команда, фарм-клуб, фигурное катание и школа. О каком результате может идти речь? Они катаются три раза в неделю, я это проходил и знаю. Я вам могу сказать, что с этими бумагами не оставлю это так. Если ваш губернатор считает, что так можно делать, то я считаю, что так нельзя.
Чтобы вы все правильно понимали: я — председатель тренерского совета. Я в каждой школе со всеми разговариваю. И эти бумаги я сам лично напишу на главу государства, о том, что происходит на вашем катке. И чтобы все понимали, что это идет от меня, а не от кого-то. Просто жалко, девчонки рассказали эту историю… Так зачем второй каток? У вас его, наверное, зальют, когда будет минусовая температура и в феврале разморозят? Некрасиво. И губернатор должен заниматься не только делами города, но и делами спорта.
А то, что школа в таком состоянии — должно быть стыдно. Здесь вы должны быть уже уровня «Юности» и «Динамо». Приезжает какой-то год, мне рассказывали, — «Динамо-Минск» 18:1 какой-то ваш возраст обыграли (2005 г.). А год назад на равных играли. Ну так зачем хоккей? Как может хоккеист развиваться, если он три раза в неделю тренируется? Это нереально. То, что у вас происходит, — нереально. Это выброшенные на ветер государственные деньги. Не может хоккеист три раза в неделю тренироваться, он уже на год отстал от другого хоккеиста. А еще год – уже на два, на четыре, потому что не хватает трех тренировок в неделю.
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Михаил Захаров в очередной раз продемонстрировал, что он больше, чем просто тренер минской "Юности".
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