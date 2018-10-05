Экс-премьер Украины Яценюк призывает создать международную мониторинговую миссию в Азовском море

Лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что в Азовское море нужно срочно ввести постоянную международную мониторинговую миссию, а страны-члены НАТО должны направить туда военные суда.

"Мы не допустим, чтобы Россия заблокировала Азов и Мариуполь. Следует срочно ввести постоянную международную мониторинговую миссию на Азовском море", - пояснил свою идею А.Яценюк в интервью "Радио "Свобода" во время своего визита в Берлин, сообщает пресс-служба партии в субботу.

Экс-премьер утверждал, что Россия хочет "изолировать Мариуполь, дестабилизировать его, попробовать реализовать план захвата дальнейших территорий Украины".

Лидер партии "Народный фронт" подчеркнул, что украинские Военно-морские силы увеличивают свое присутствие в Азовском море, но его недостаточно.

"Я считаю, что страны-члены НАТО, а не только США, должны принять решение по поставкам военных судов для охраны Азовского моря. Относительно политических аспектов, то, конечно, мы не хотим эскалации. Но мы не допустим, чтобы Россия заблокировала Азов и Мариуполь. Поэтому я считаю, что нужно срочно ввести постоянную международную мониторинговую миссию на Азовском море ", - подчеркнул А.Яценюк.

Как сообщалось, 23 сентября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил несколько пролетов вблизи Керченского пролива, когда в Азовское море заходили корабли ВМС Украины.

27 сентября США передали Военно-морским силам Вооруженных сил Украины два катера класса "Айленд" ("Island"), произведенных в 1988 году. После получения Украиной катеров в США начнется подготовка украинских экипажей к ним. Впоследствии "Айленды" будут транспортированы в Одессу. По озвученным ранее в СМИ оценкам, в целом этот процесс может занять до одного года.