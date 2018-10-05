Акция протеста в Ингушетии будет легитимизирована

Сила к участникам несанкционированной акции протеста в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет, а сама акция приобретет легитимный характер. Такие договоренности достигнуты на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей республики.

"По итогам разговора была достигнута договоренность о том, что к митингующим не будет применена сила. Кроме того, с понедельника акция будет нести легитимный характер и получит одобрение властей", - заявил на митинге участник этих переговоров, представитель духовенства Ахмед Барахоев.

По его словам, переговоры проходили участием религиозного деятеля Магомеда Хаштырова, общественника Мусы Мальсагова, председателя совета тейпов Малсага Ужахова, представителя МВД России, прокурора, главного федерального инспектора Рашида Ошнокова.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" один из участников в акции, "несмотря на то, что было довольно холодно, многие заночевали здесь, принесли с собой теплую одежду, еду. Сейчас люди постепенно подтягиваются к площади". "Женщины приносят из дома горячую еду, которой делятся не только с участниками акции, но и правоохранителями, которые дежурят на территории. Общественный порядок не нарушается, все спокойно, на центральной площади чисто. Люди сами убирают за собой мусор. Молодые ухаживают за стариками", - сказал участник.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00 , продолжается до сих пор.