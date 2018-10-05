Дипломаты РФ и КНДР проведут 8 октября консультации в Москве, 9 октября пройдет трехсторонняя встреча с участием Китая

В Москве 8 октября состоятся консультации между дипломатами России и КНДР, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в КНДР.

"Пройдут консультации 8 и 9 октября, 8 числа состоятся двусторонние консультации между заместителями глав МИД РФ и КНДР, а 9 октября - трёхсторонняя встреча дипломатов России, КНДР и Китая",- сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что не может раскрыть деталей предстоящей встречи.

В субботу агентство "Ренхап" сообщило, что замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела из международного аэропорта Пекина в Москву, где она в начале следующей недели, как ожидается, примет участие в двусторонних и трехсторонних консультациях.

"Она коротко заявила журналистам, что цель ее визита - провести трехсторонние консультации с Россией и Китаем", - сообщает агентство.

"Эксперты полагают, что Цой Сон Хи в ходе ее визита в Россию, как ожидается, сосредоточит внимание на том, чтобы заручиться поддержкой России в ослаблении санкций, а также обсудит детали возможного визита в Москву северокорейского лидера Ким Чен Ына", - отмечает агентство.