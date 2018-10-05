ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дипломаты РФ и КНДР проведут 8 октября консультации в Москве, 9 октября пройдет трехсторонняя встреча с участием Китая

06.10.2018 12:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Москве 8 октября состоятся консультации между дипломатами России и КНДР, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в КНДР.

"Пройдут консультации 8 и 9 октября, 8 числа состоятся двусторонние консультации между заместителями глав МИД РФ и КНДР, а 9 октября - трёхсторонняя встреча дипломатов России, КНДР и Китая",- сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что не может раскрыть деталей предстоящей встречи.

В субботу агентство "Ренхап" сообщило, что замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела из международного аэропорта Пекина в Москву, где она в начале следующей недели, как ожидается, примет участие в двусторонних и трехсторонних консультациях.

"Она коротко заявила журналистам, что цель ее визита - провести трехсторонние консультации с Россией и Китаем", - сообщает агентство.

"Эксперты полагают, что Цой Сон Хи в ходе ее визита в Россию, как ожидается, сосредоточит внимание на том, чтобы заручиться поддержкой России в ослаблении санкций, а также обсудит детали возможного визита в Москву северокорейского лидера Ким Чен Ына", - отмечает агентство.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве 8 октября состоятся консультации между дипломатами России и КНДР, сообщили "Интерфаксу" в посольстве России в КНДР. "Пройдут консультации 8 и 9 октября, 8...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: "Мы раздадим семь миллионов пулеметов и автоматов каждому взрослому белорусу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика